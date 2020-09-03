〈台股盤前〉美股大漲可望帶動反攻號角 力拚站穩月線

美股四大指數全面收漲，道瓊大漲逾 400 點，標普、那指雙雙續創新高，可望同步帶動台股反彈攻勢，但後續能否向上挑戰萬三，法人認為，仍關注能否站穩月線以及量是否放大。

法人分析，美股大漲有助台股迎來反彈，不過，近期台股走勢面臨走高拉回，顯現上攻無力、量能不足，短期必須觀察能否站穩月線外，更重要是觀察量能否能夠放大，才有助進一步吸引市場追價意願。

市場消息方面，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪認為，客戶下半年、甚至明年需求強勁，產能供不應求情況延續，預期價格可望正向發展，且未來 1-2 年面板供需都將維持健康狀態。

鴻海 (2317-TW) 與微軟就專利權利金訴訟達成和解，董事長劉揚偉表示，雙方和解是新的契機，未來會陸續看到鴻海與微軟合作事項，此外，談到 iPhone 備貨情況，劉揚偉受訪時更是連講三次「很好」。

輝達 (NVDA-US) 發表最新 GeForce RTX 30 系列 GPU，強化即時光線追蹤、AI 人工智慧，提升遊戲玩家體驗，隨著新顯卡問世，將帶動台廠華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 及承啟 (2425-TW) 等板卡廠下半年營運。

大同接獲市場派欣同、新大同公司召集股東臨時會通知，將在 10 月 21 日舉行，並全面改選 9 席董事，包含 6 席一般董事與 3 席獨立董事。