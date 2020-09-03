台新金擬出售彰銀3%股權 須向金管會申報兩次

台新金 (2887-TW) 為併購保德信人壽籌措財源，研擬出售 3% 彰銀 (2801-TW) 持股，對此金管會今 (3) 日表示，台新金決議賣股後、以及真正出售彰銀持股時，依規定都得得向金管會申報，等於需申報兩次。

台新金以 55 億元為基準買下保德信人壽 100% 股權，為讓此案能順利交割，研擬處分彰銀 3% 股權以籌措資金，一旦處分，將是台新金自從 2005 年買彰銀以來首度出脫持股，因此備受矚目。

對此，銀行局副局長林志吉今天表示，依「金控公司投資管理辦法」規定，金控要轉讓被投資事業持股，需在董事會決議通過十日內，向金管會申報備查，因此，台新金需先經過董事會決議通過賣股，並在通過之後的十天內向金管會申報備查。

第二階段是，當真正在市場交易處分彰銀持股時，依據《銀行法 25 條》規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行持股超過 5%，從持有日起十天內得向金管會申報；超過 5% 後、每累積增減超過 1 個百分點，也得在增減 1 個百分點後十天內申報。也就是說，台新金因為持有持有彰銀持股 10% 以上，所以每出售 1% 持股，都需要在出售後十天內向金管會申報備查。