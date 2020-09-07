冠軍操盤人談科技股投資心法 沙盤推演華為案、美總統大選投資術

今 (2020) 年來科技股獨領風騷，許多飆股漲幅驚人，讓許多基金都繳出超越大盤的佳績，統計至 8 月底，前三名基金都有 50% 以上報酬率，操盤冠軍的統一全球新科技基金更以 61.21% 傲視群雄，《鉅亨網》專訪了「冠軍操盤人」統一全球新科基金經理人郭智偉，談談科技股的操盤心法，並且就華為案、美國總統大選進行投資沙盤推演。

今年上半年科技股狂飆，但其中也有漲不太動的個股，再加上疫情、經濟、資金三方面拉扯，加大了行情波動，有如雲宵飛車，投資人不但要選對股票，還要掌握好進場跟出場的時間點，才有可能真正獲利豐收。

以晨星統計今年來至 8 月 31 日止，所有境內外科技股票型基金績效，全體平均報酬率是 28.2%，前三名基金都有 50% 以上好績效，第一名的統一全球新科技基金績效高達 61.21%，超額報酬表現驚人。

在美股帶頭引發全球科技股大回調後，《鉅亨網》專訪統一全球新科基金經理人郭智偉，談談對科技股行情看法，後疫情時代如何調整布局，看好的族群及對基金投資人的建議。

問：美股上週突然由前期強勢的科技股帶頭下殺，如何看待這樣的回檔？

答：主要是強勢股漲太多，短期盤整，長線仍佳。上半年科技股以軟體與網路次產業表現最佳，其實第二季財報公布後就呈現短暫的利多不漲格局，主要是受惠疫情的類股例如電商平台、在家工作（WFH）等相關個股，由於基期高，第三季獲利展望未再加速，且今年來累積漲幅大，評價水準也在歷史新高，需要時間讓獲利跟上來、評價降下去後，股價就會再出現上漲空間。

預計相關類股短期內會是盤整格局，但 WFH 相關族群經歷疫情之後，隨著上班型態改變，已經出現長期結構變化，整體類股 2021 年將呈現高速成長，長線仍是看好。

接下來一季的震盪期，對經理人來說，是審視個股、逢低擇優布局的時刻，而這段盤整期，基金投資人可以好好把握，分批布局或是持續透過定期定額來累積資本。科技股多頭並未反轉，不需有看空心態。

問：美國打中國，對華為新禁令造成供應鏈大震盪，如何評估後續影響？

答：美中政治風險是現階段對科技股最大的干擾因素，美國總統川普對中國強硬是手段，目的是拉高民調以贏得 11 月總統大選。預計華為事件的影響在大選前可能加劇，但選完後，科技供應鏈最壞狀況已過。若川普連任，他還是想要跟中國簽協議，展現貿易成果，美中關係會趨緩；若拜登選上總統，美中對抗的大架構不變，但會更溫和、政策更透明穩定。

就個股來說，台灣與美國企業仍可申請許可證供貨給華為，若無法供貨，依照美國企業在 2019 年的狀況觀察，經過一季到兩季營運影響後，華為占比下滑，影響也降低，企業經營回到整體長期趨勢。從近期 5G 基站趨緩現象觀察，禁令事件影響也將會使供應鏈中，華為比重過高、且產品線相對單一的企業影響較大。

整體而言，自 2018 年中美貿易戰後，整體科技產業供應鏈走向「當地產，當地銷」的作法，訂單移轉加上投資增加，反而可以在全球科技佈局中，尋找新的投資機會。

問：對未來全球股市行情看法？第四季基金布局看好的投資方向？

答：美國聯準會表示未來將採取「平均通膨目標」架構，允許通膨略為超標一段時間，暗示長期低利率時代來臨，加上新冠肺炎疫苗有望在第四季上市，經濟可望持續復甦，市場充沛的資金仍會進入股市尋求好的收益。目前全球科技類股相對全球股票的評價水準僅在 1.2 倍，處於歷史平均。隨著時序進入 2021 年，科技類股依然維持良好的成長趨勢，長多趨勢不變。

後續選股更重獲利展望與評價。賺取全球財的世界級企業、有新產品與新技術挹注獲利成長動能的企業，更具吸引力。第四季看好的投資方向：半導體、電動車、資料中心支出、雲端軟體、蘋果新機上市供應鏈。著眼後疫情時代，基金也已經調整持股為較均衡布局，加碼復工受惠股，例如今年來表現相對落後的自動化與金融科技，因疫情影響消費以及企業投資等，隨著疫情趨緩，獲利有上修機會，民生消費相關亦有表現空間。