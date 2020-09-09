台股跌點收斂守住12600點 三大法人聯手賣超129.4億元
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美股週二急挫，科技股遭到屠殺，台股今 (9) 日早盤一度下跌逾 180 點，摜破 12500 點關卡、回測季線，不過，在新台幣強勢升值下，大盤跌點逐漸收斂，終場下跌 54 點，收在 12608 點，成交值 2078.64 億元，三大法人今日同站賣方，合計賣超台股 129.46 億元。
觀察籌碼面，外資昨天終止連二賣轉為買超，今日又反手賣超 98.06 億元；投信同步賣超 1.96 億元；自營商也持續賣超 29.38 億元，為連四賣，三大法人合計賣超 129.46 億元。
台積電最低來到 423 元，市值一度失守 11 兆元大關，終場跌近 1%，收在 427 元；大立光也持續回檔，終場跌幅收斂，收在 3505 元；鴻海一路在平盤下震盪，尾盤逆勢翻紅；聯發科下跌 1.5%，再度失守 600 元關卡；晶圓代工廠聯電持續獲買盤追捧，股價大漲近半根停板
盤面上，半導體、電子族群普遍走弱，資金轉進部分傳產股，如橡膠股的厚生、台橡、正新及鋼鐵股世紀鋼、燁輝、新光鋼等，今日漲勢皆不俗。此外，航運股也相對有撐，中櫃亮燈漲停，長榮及萬海都上漲逾 1%。
新台幣今天以 29.510 元兌 1 美元，貶值 0.5 分開出，隨即升破 29.3 關卡，一度觸及 29.282 元，大漲 2.2 角，不過，央行守匯意願堅定，是否升破 29.5 元，是近期關注的重要指標。
法人表示，資金在各類股間流竄，指數缺少指標性電子股推升，只有零星個股點火，若電子族群遲未突破整理區間，預估盤勢短線將持續震盪，不過，新台幣仍在強升，在熱錢效應支撐下，投資人不用過度緊張。