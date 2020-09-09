台股跌點收斂守住12600點 三大法人聯手賣超129.4億元

美股週二急挫，科技股遭到屠殺，台股今 (9) 日早盤一度下跌逾 180 點，摜破 12500 點關卡、回測季線，不過，在新台幣強勢升值下，大盤跌點逐漸收斂，終場下跌 54 點，收在 12608 點，成交值 2078.64 億元，三大法人今日同站賣方，合計賣超台股 129.46 億元。

觀察籌碼面，外資昨天終止連二賣轉為買超，今日又反手賣超 98.06 億元；投信同步賣超 1.96 億元；自營商也持續賣超 29.38 億元，為連四賣，三大法人合計賣超 129.46 億元。

台積電最低來到 423 元，市值一度失守 11 兆元大關，終場跌近 1%，收在 427 元；大立光也持續回檔，終場跌幅收斂，收在 3505 元；鴻海一路在平盤下震盪，尾盤逆勢翻紅；聯發科下跌 1.5%，再度失守 600 元關卡；晶圓代工廠聯電持續獲買盤追捧，股價大漲近半根停板

盤面上，半導體、電子族群普遍走弱，資金轉進部分傳產股，如橡膠股的厚生、台橡、正新及鋼鐵股世紀鋼、燁輝、新光鋼等，今日漲勢皆不俗。此外，航運股也相對有撐，中櫃亮燈漲停，長榮及萬海都上漲逾 1%。

新台幣今天以 29.510 元兌 1 美元，貶值 0.5 分開出，隨即升破 29.3 關卡，一度觸及 29.282 元，大漲 2.2 角，不過，央行守匯意願堅定，是否升破 29.5 元，是近期關注的重要指標。

法人表示，資金在各類股間流竄，指數缺少指標性電子股推升，只有零星個股點火，若電子族群遲未突破整理區間，預估盤勢短線將持續震盪，不過，新台幣仍在強升，在熱錢效應支撐下，投資人不用過度緊張。