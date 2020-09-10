豪雨衝擊水泥雙雄8月營收降溫 9月起營運向上

水泥雙雄台泥 (1101-TW)、亞泥 (1102-TW) 雙雙公告 8 月營收，受到兩岸 8 月上旬仍有豪雨影響，8 月營收雙雙回落，不過，隨著雨季結束、邁入旺季，中國水泥價量齊揚下，二家公司主管均看好，9 月起營運可望逐步回溫。

台泥 8 月營收 98.85 億元，月減 2.9%、年減 3.4%，前 8 月營收 725.03 億元，年減 6.4%，台泥主管指出，8 月上旬除了中國部分地區仍受到豪雨影響，壓抑價格，台灣中南部同一時間也遭受豪雨侵襲，影響出貨狀況。

不過，隨著雨季因素消退，8 月底開始，中國華南、華東等地水泥報價展開反彈，已經快追上去年同期、甚至更好，在邁入第四季旺季及基礎建設需求帶動下，台泥看好 9 月起將一路旺到年底，全年出貨量可望追上去年。

亞泥 8 月營收 66.83 億元，月減 1.7%、年減 7.2%；前 8 月營收 473.08 億元，年減 19.6%；亞泥主管指出，8 月出貨量雖然有成長，但價格同樣受到水患而壓抑，加上子公司亞東預伴混凝土、遠龍不鏽鋼營收略減，導致單月營收下滑。

而展望 9 月及第四季，亞泥同樣樂觀，認為中國內需強勁、各地年底趕工下，將帶動新一波水泥需求，預計整體趨勢向上、旺上加旺的態勢不變。