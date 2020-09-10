〈聯想新機發表〉電競手遊市場商機大 華碩、聯想搶布局

智慧型手機近年逐步朝分眾專業化趨勢發展，品牌廠也看好電競手遊商機，華碩 (2357-TW) 就在今年 7 月推出新一代電競手機 ROG Phone 3，並搭上 5G 商機，同一時間，聯想也發表旗下首款電競手機 Legion Phone Duel，雙方皆表示，將進一步從平台發展，強化遊戲生態系。

行動裝置在人類生活已扮演不可或缺的角色之一，也帶動手遊、雲端遊戲發展，根據市調機構 Newzoo 最新報告，今年在疫情刺激下，全球遊戲市場營收預估將達 1593 億美元 (約新台幣 4.6 兆元)、年增 9.3%，其中就有約 49% 營收來自手遊 (包含手機、平板平台)，估單手機平台年增就達 15.8%。

以台灣市場為例，今年第 1 季台灣手遊營收達 5.1 億美元 (約新台幣 149 億元)，年增約 2 成，統計 Google Play、App Store 兩大平台手遊下載次數也較去年同期成長 18.2%。

看準電競手遊市場，華碩 2018 年率先推出 ROG 系列電競手機，今年則發表第三代系列手機，延續去年與中國遊戲商騰訊合作熱潮，今年預購仍創下佳績，根據華碩內部統計，台灣、香港首波預購較前一代成長 6、7 成，中國預購也有 10-20% 成長。

面對聯想進軍電競手機市場，華碩認為，市面上有其他品牌加入電競手機市場，顯示華碩手機布局方向正確，也看好將炒熱市場，華碩也計畫攜手遊戲開發平台、線上雲端遊戲平台，透過整合遊戲生態系統提升玩家體驗。

聯想則在今 (10) 日宣布台灣將成為全球第二個開賣電競手機的市場，未來也希望從行動遊戲業務，進一步擴大結合夥伴，發展電競手遊生態圈。