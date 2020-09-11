穎台Q4新增MiniLED電競筆電客戶 全年營運可望優於去年

穎台科技 (6775-TE) 近年切入 MiniLED 擴散片市場，第 4 季將再打進新一款電競筆電產品，預期明年 MiniLED 應用逐步放量、貢獻營收，展望下半年，穎台指出，在宅經濟帶動下，電視、照明顯示器產品需求維持高檔，產能接近滿載，法人估，下半年營收將達 15 億元以上，全年可望優於去年。

穎台 2016 年曾下市重整，今年 5 月重登興櫃，轉型有機複合材料應用供應商，改變過去 100% 營收來自電視，逐步擴大至電腦顯示器、照明等不同領域應用市場，受惠疫情帶動宅經濟，穎台 7、8 月產能已接近滿載，看好 9 月將維持高檔，訂單能見度可看到年底。

穎台近期也跨入 MiniLED 應用市場，上半年已切入品牌廠 17.3 吋電競筆電市場，預期第 4 季再新增一個電競筆電客戶，具體貢獻則在明年顯現，未來也計畫擴大導入筆電、顯示器、車載、電視等應用。

產品營收組合方面，穎台預期今年電視占比將從 6 成再下滑至 5 成，照明產品、監視器產品則仍各占約 2 成，5G 手機背蓋則占 5-10%，MiniLED 產品占比則有機會突破 1%。

穎台 8 月營收 2.78 億元，月減 5.15%、年增 13.96%，累計今年前 8 月合併營收 19.46 億元，年減 4%。