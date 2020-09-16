【Wen姐筆記】5度闖關13000 台指結算日別只演拉積盤！

短多搶得控盤權後，儘管成交量能沒跟上，但隨著央行放手新台幣匯率，外資繼續買超，加權指數也繼續北上，昨日以 12845.65 點作收，成交值 1888 億元。蘋果 iPad Air 率先採用 5 奈米晶片，激勵台積電 ADR 飆漲 6.6%，而今日為 9 月台指期結算日，大盤如欲第 5 度闖關 13000 點成功，別只演「拉基盤」！關鍵點位為 12919、12953 與 13013 點。

多方如欲取得 13000 點挑戰權門票，就必須闖過 12865 與 12900 點關卡，12900 點兩端哨站為 12888 與 12919 點，越過 12953 點，將正式進入 13000 點射門區。13000 點兩端哨站為 12985 與 13013 點，闖過之後還有機會續往 13031 與 13063 點衝刺。不過如 12865 點被擋下，多方挑戰 13000 點恐延後，需留意下方 12833 點與 12800 點關卡，12777 點也可視為 12800 點護城河，不宜棄守，否則影響多方衝關氣勢。下方 12747 與 12700 點整數關卡不宜再破，否則攻勢恐將熄火。12700 點關卡兩端哨站為 12682 與 12717 點。

蘋果新品發表會，儘管 iPhone 缺席，但是新款 iPad Air 率先採用台積電 5 奈米晶片，激勵台積電 ADR 飆漲 6.6%，聯電 ADR 也受惠於中芯禁令轉單效應，漲幅也達 6.6%。台股多方如欲挑戰 13000 點，如光是台積電唱獨角戲力道恐仍不足，但如其他蘋概股與半導體族群齊步北上，闖關成功機會較大。

另外再闖 13000 點關卡，不僅要有主攻部隊，電子當仁不讓，金融與傳產族群，盤面也不宜出現老鼠屎。整體成交量能也需適度溫和放大，但射門前切勿再出現豬隊友!!(僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)