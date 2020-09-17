【台新投信】過去10年 上証Q4單季平均累積漲幅達7.5%

過去 10 年 上証 Q4 單季平均累積漲幅達 7.5%

「國內大循環」為政策基調 消費產業出頭天

根據歷史經驗，陸股第四季行情幾乎年年都有，根據統計，2009~2019 過去十年，上証指數第四季平均單季累積漲幅達 7.51%。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，受惠資本市場國際化，A 股估值凸顯，底部扎實，由於中國宏觀流動性仍偏寬鬆，基本面回升跡象已現，在無風險利率下行下，股市較債市及房市更獲青睞，A 股未來持續看好。在類股表現上，7/30 中國中央政治局聚焦「國內大循環?，「內需消費」將支撐經濟擴張，消費產業將是領航者。

葉宇真表示，中國經濟基本面持續觸底回升，8 月份反映需求的中國製造業採購經理指數 (PMI) 為 51%，連續 6 個月站在 50% 的榮枯線上方，伴隨著 7 月 PPI 上揚至 - 2.4% 以及工業企業庫存進一步回落至 7.4%，顯示企業信心進一步恢復，更具體的說總需求正在逐步擴張，在疫情未解之際，躍居全球表現最好的經濟體，中國經濟回溫已是顯而易見，這也成為 A 股「有基之彈」有利的支撐。

葉宇真表示，從市場交易熱度亦可看出 A 股多頭格局穩定。近期 A 股每日成交金額一度突破兆元人民幣大關，雖近日量能減少，但仍維持高位；融資融券餘額續創近期最高，槓桿資金持續增加。就評價面分析，當前 A 股本益比距離 2015 年 7 月的高點，仍有一大段距離；另外，當前 A 股總市值佔 GDP 的比重僅約 52%，維持 80% 的安全線內，顯示 A 股仍具投資價值。

葉宇真指出，2020 年是十三五規劃收官之年，10 月中國五中全會將制訂十四五規劃，估「國內大循環」仍是基調，將有二大施政相標：一、刺激內需：短期基建地產穩增長手段有不可替代性，但中長期來看，消費主導的作用將強化；二、產業升級：鼓勵創新，加快核心技術研發，保有供應能力，將加快推動新型消費轉型與升級。消費產業業績成長性明確，財報相對透明，是潛力最看好的類股。

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書)及風險預告書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本基金主要投資於中國大陸或香港地區之有價證券，投資人須特別留意其特定之政治、經濟及市場等投資風險，其可能因非經濟因素或產業循環導致價格劇烈波動，或產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。本基金將以大陸合格境外機構投資者 (QFII) 所取得額度參與投資，基於 QFII 投資額度及資金匯出入管制之特定因素，經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。台新中証消費服務領先指數基金所追蹤之標的指數為中証消費服務領先指數，該指數由中證指數有限公司編制和計算。中證指數有限公司擁有與指數、指數名稱、標誌以及指數所含資料相關或其中所包含的權利。中證指數有限公司不對標的指數的即時性、完整性、準確性和適用性做出任何承諾，亦不對因標的指數內容延遲、缺失、錯誤及其它故障所導致基金的故障或損失承擔責任。