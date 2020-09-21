〈台股盤後〉股匯不同調 電金權值股難敵賣壓 指數連破2關卡

受美股修正影響，台股今 (21) 日一度在台幣飆升帶動下，開低走高，不過，盤中電子權值股難敵賣壓出籠、金融股撐盤無力，指數翻黑，終場下跌 80.5 點或 0.63%，收在 12795.12 點，失守 5 日線，連續跌破 12900、12800 點兩道關卡，成交值再縮至 1706.05 億元。

櫃買指數盤中同步翻黑，終場下跌 1.55 點或 0.92%，以 167.36 點作收，成交量 441.68 億元，其中僅建材營造、觀光族群收紅，其餘皆收黑，以通信網路、電腦周邊表現最弱勢，分別下跌 1.62%、1.51%。

觀察權值股今日表現，電子股普遍弱勢，大立光以小漲 0.14% 作收，台積電一度上攻至 450 元，隨後賣壓出籠，終場收在今日最低點 440 元，回測 10 日線；鴻海下跌 0.25%。其餘指標股中，台達電、聯電、南電均收黑，聯發科終場則小漲 5 元、漲幅 0.82%。

台塑四寶續扮撐盤要角，除台塑化收平盤外，其餘皆收紅，其中台塑強漲逾 2%；金融股包括國泰金、富邦金、中信金表現持續疲弱。

營造族群今日表現抗跌，包括愛山林、怡華漲停鎖住，寶徠、京城也有逾半根漲停；樂揚、力麒、綠意、炎洲、太子等表現不俗；IC 設計族群同樣強勢，富鼎盤中漲停鎖住，久昌、尼克森、安格漲幅逾 6%，天擎、創惟、世紀等均收紅盤。

法人表示，台股逼近萬三關卡，買盤力道趨於謹慎觀望，加上族群、個股加速輪動，整體走勢，呈現上有壓、下有撐局面。