〈台股風向球〉季底作帳戰場轉向櫃買 內資認養股擔責續看萬三

上周台股指數在台幣狂飆激勵下，周漲 199.67 點，一度衝破萬三關卡直逼前高，法人指出，內資在集中市場和櫃買市場的操作相反，有對大型股結帳、對中小型股季底作帳的意味，內資認養股接下來行情可期；而大盤同樣偏多看待，隨著熱錢行情不退，只要美國科技股無大幅修正壓力前，9 月底前仍有望驚驚漲站穩萬三關卡。

上周三大法人在集中市場買超合計達 141.5 億元，不過，內外資不同調，買盤主要來自外資買超 231.3 億元，反觀投信賣超逾 17 億元，自營商含避險共賣超近 73 億元。

然而，櫃買市場可看到內資相當積極，三大法人合計買超近 85 億元，其中投信買盤 16.5 億元，自營商買超達 10 億元，均為連 5 買，法人認為，投信作帳行情將是接下來一周的盤面主軸。

其中，投信過去一周在店頭市場的買超前 10 標的依序為頎邦、雙鴻、宣德、萬潤、倉和、廣錠、旺玖、大學光、原相和穩懋，可作為留意方向。

消息面上，美國總統川普最新表態，同意讓 TikTok 成為甲骨文和沃爾瑪的技術合作夥伴，亦即讓 TikTok 繼續在美國營運。

法人解讀，川普封殺抖音態度逆轉，有利股市緩和對後續美中緊張情勢升溫的擔憂，不過，中國商務部最新公布不可靠實體清單規定反制美國，隨著美國總統大選逐漸接近，預料市場保守觀望的情緒將日益升溫，仍不得大意美國科技股恐隨時湧現獲利調節賣壓，進一步壓抑台股。

元大投顧認為，美國聯準會寬鬆政策有利股市多頭行情延續，但台股不容易一口氣越過 7 月 28 日創下的 13031 歷史高點，特別是目前美中關係惡化、美國高科技股也步入漲多拉回的整理期，應將維持高檔震盪格局。

國泰證期研究部則提醒，整體量能不足，量價有背離風險，在量能未能有效增溫前，萬三大關的壓力不容小覷。