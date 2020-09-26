謝金河：資金陷瘋狂 小心TDR股鎖籌碼拉抬的陷阱

亞洲藏壽司 (2754-TW) 轉上櫃引發投資人追捧，但蜜月行情僅一天隨即夢碎，財信傳媒董事長謝金河指出，市場資金陷入瘋狂，近期瘋狂炒作的 TDR 股也相當不可思議，呼籲投資人注意股票基本面，小心鎖籌碼拉抬的陷阱。

謝金河舉例，美國零排放卡車製造商 Nikola (NKLA-US) 營收僅 100 萬美元，卻靠著創辦人三寸不爛之舌的創意行銷，借殼上市後，股價一飛沖天，最高飆到 93.99 美元，市場把這家公司比擬為 特斯拉第二，尤其是 Nikola 宣布與通用汽車 (GM-US) 合作，市場更寄予厚望。

不過，股價衝得太快，一家只靠抽象意念、成立不久的企業，居然把市值炒到 339 億美元，市場太瘋狂了，近期終於戳破 Nikola 的神話，氫燃料卡車居然是靠著滑坡滑動，這項作弊逼得創辦人請辭，市調機構 Wedbush 進一步把評等從持有調整為賣出，股價驟跌至 16.15 美元，市值剩下 58.2 億美元，夢境破碎後，未來調整之路恐怕會很漫長。

謝金河指出，Nikola 的例子也發生在從興櫃轉上櫃的亞洲藏壽司，這家公司以每股 55 元募資 7100 萬元上櫃，股價炒到 325.5 元，但上半年虧損 1500 萬元，市值卻高達 123.36 億元，用這個市值可再開 10 家日本料理店了。亞洲藏壽司被瘋狂炒作，當時申購抽中一張可賺 27 萬元，但泡沫同樣瞬間消逝，亞洲藏壽司跌回 80 元，跌得比興櫃掛牌價格還低。

此外，最近市場瘋炒 TDR，這些回台第二上市的股票，突然瘋狂飆漲，証期局、交易所頻頻示警，謝金河說，像是杜康從 0.78 元炒到 5.59 元，杜康在新加坡只有 0.065 星幣，在台灣還原股價是 2.15 星幣，也就是說，台灣的投資人用高出 32 倍的價格去投資這家公司。泰金寶在泰國股價為 2.38 泰銖，在台卻炒到 13.75 泰銖，這種現象已脫離常識了，相當不可思議，謝金河強調，股市應看基本面，投資人要注意鎖籌碼拉抬的陷阱。