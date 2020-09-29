〈5G論壇〉數位轉型發展方向 電信三雄總座看法不同調

台灣通訊學會今 (29) 日舉行「5Gx 數位轉型高峰論壇」，對於 5G 數位轉型未來方向，電信三雄總座不同調，中華電 (2412-TW) 強調將創造出無限可能；遠傳 (4904-TW) 仍打個問號；台灣大 (3045-TW) 則認為產業將有 10 倍商機與機會。

台灣通訊學會邀請五大電信總經理與會，包括中華電總經理郭水義、遠傳總經理井琪、台灣大總經理林之晨、台灣之星總經理賴弦五及亞太電總經理黃南仁。

郭水義表示，5G 與數位轉型結合，將創造無限可能，尤其進入 5G 時代，電信業難憑一己之力，必須廣結盟，透過開放平台廣納合作夥伴、軟硬體結合及垂直整合，藉此滿足客戶需求，並帶動產業升級。

郭水義指出，中華電今年 6 月 5G 開台之際，已建置 2000 座基地台，預計年底會超過 4000 座；隨著各家業者積極建置 5G 相關建設，台灣 5G 平均下載速度位居第 4、5G 可用率位居全球第 6。

林之晨說，4G 時代創造出許多數位巨人，如 LINE、UBER、Twitter、抖音等，沒有一個應用是電信商推出的，導致電信商營收、獲利無法同步增長，所幸電信界每十年會迎來新的世代，因此 5G 時代必須轉型。

林之晨認為，5G 時代不只是手機上網，而是開啟垂直整合的物聯網機會，轉型過程中，需與其他開發商合作，若轉型有成，5G 與數位轉型將對電信業創造 10 倍的機會，反之，產業成長機會可能僅有 8 成。

井琪則表示，遠傳營運型態中規中矩，5G 數位轉型相當辛苦，且充滿酸甜苦辣，因此對未來發展仍打「問號」，尤其對消費者來說，許多應用已能透過 4G 網路執行，不需使用 5G。

井琪指出，雖然 5G 時代注重企業發展，並擴大至智慧城市，事實上，將路邊停車、車輛管理、科技執法、智慧路燈等應用整合後，最終受惠族群仍是消費者。