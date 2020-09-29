〈台股盤後〉節前多頭觀望 台積電、大立光後繼無力 12500點得而復失

美股周一延續反彈氣勢，激勵台股今 (29) 日早盤由電子三雄領軍開高，大漲逾百點，一度站回 12500 點，不過，連假前觀望氣氛濃厚，盤中台積電與股王大立光同步走弱，指數多頭氣焰消退，震盪翻黑，午盤後重回平盤之上，終場小漲 4.97 點，收在 12467.73 點，成交量 1535.85 億元，續站穩 5 日線。

電子權值股方面，台積電股價開高震盪走低，早盤一度站上 435 元，盤中翻黑走弱，小跌 0.11%，收在 431 元，5 日線得而復失；股王大立光同樣開高走低，下跌 0.59%，收在 3345 元；聯發科則是開高走高，上漲 1.16%，收在 610 元，站回 5 日線。

鴻海與國巨兩大集團攜手展開策略聯盟，相關個股強勢表態，除鴻海開高震盪外，凱美大漲 9%，國巨漲近半根停板，奇力新漲幅也超過 3%。

在電子權值股後繼無力下，由金融權值股扮演撐盤角色，國票金、中信金、開發金漲幅均超過 1%，富邦金、台新金、日盛金、國泰金也站穩平盤之上。

記憶體族群表現相對強勢，由南亞科強漲 3% 領軍，華邦電、威剛、十銓均漲逾 1%，旺宏、宜鼎也收紅。

法人指出，本週適逢中秋連假前夕，投資人抱股過節意願低，導致買盤呈現觀望，市場交投不熱絡，預估短線大盤將在 12000 至 12600 點區間震盪整理。