遠東新固聚、短纖受惠疫情需求持續暢旺 紗線Q4重返成長

遠東新 (1402-TW) 表示，在疫情推升食品包材、飲料寶特瓶用量，帶動固聚需求，短纖也受惠防護產品，同步成長，至於紡織的紗線事業目前在市況好轉下，不僅回到疫情前的水準，第四季可望進一步回溫，表現估優於去年同期。

遠東新紡織營運總部總經理胡正隆認為，疫情帶來的是結構上的改變，以歐美零售商的飲料食品銷售暢旺，也帶動相關包材、寶特瓶用量，推升固聚逆勢成長；短纖事業方面，防護相關應用推升需求，除了支援國家隊外，也大量外銷至海外市場，

而長纖以及紡織相關事業雖然疫情期間，因客戶實體店面關閉，表現較為不佳，但隨著中國地區解封，加上品牌客戶在疫情期間，加強數位電商及線上銷售，也帶動成品庫存去化狀況優於預期。

遠東新主管分析，目前從紗線業務來看，在第三季不僅回到疫情前的正常水準，第四季更可望續強，重返成長，目前訂單能見度也好轉，已經陸續在接洽明年的訂單。

此外，隨著車市回溫，輪胎簾布、安全帶、安全氣囊等工業紡織應用出貨回溫，下半年衰情況也大幅收斂，胡正隆認為，撇除石化事業，遠東新化纖、紡織相關應用在此波疫情下不但沒有受害，還可以算是小有受惠。