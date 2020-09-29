新創iCHEF獲1.5億元新一輪募資 不排除申請IPO

新創公司 iCHEF(資廚) 今 (29) 日宣布完成新一輪募資，由集富亞洲 (JAFCO Asia) 旗下台灣集富一號基金領投，共獲得 500 萬美元 (約新台幣 1.5 億元) 資金，將強化台灣市場營運，開發並增強產品及客戶體驗，持續擴大餐飲生態圈能量，長期則以申請首次公開發行 (IPO) 為目標。

iCHEF 本輪募資由集富亞洲領投，其他投資人包括中華開發金 (2883-TW) 旗下優勢創投基金、達盈管顧等投資夥伴，iCHEF 表示，新一輪資金將運用在三大方向，包含研發團隊加倍，攜手世界級平台、加強營運服務，營運方面，

iCHEF 共同創辦人程開佑表示，累計至 9 月，全球服務餐廳店家數，包含台灣、香港、新加坡、馬來西亞等地累積突破 8000 家，在今年疫情期間，店家營運也逆勢成長，預期年底前合作店家可望突破 9000 家。

展望未來，程開佑指出，iCHEF 繼與 Uber Eats、臉書合作後，將進一步與社群平台 LINE 攜手合作，將 iCHEF 新推出的點餐網站整合 LINE 官方帳號，同時搭配 LINE pay 成為首發支付工具，強化客製化精準分眾行銷策略。

iCHEF 創立於 2012 年，去年營收接近新台幣 2 億元，程開佑表示，iCHEF 是以每年 30% 成長幅度為目標，目前營運符合預期，未來將持續朝公開發行為目標邁進。