〈美總統選舉辯論〉美媒評美大選首辯一片混亂 一文看川普拜登重點發言

美國 2020 年總統大選首場電視辯論落幕，美媒普遍以「混亂」形容為時 90 分鐘的辯論，74 歲的現任總統川普槓上 77 歲民主黨對手拜登火藥味十足，兩人開場 10 多分鐘就吵開，川普瘋狂打斷拜登發言，拜登則要川普閉嘴，多次出現人身攻擊。

投資人不為所動，標普 500 指數期貨回吐漲幅、翻黑小跌，美元指數持平報 93.817。博弈賭盤變化不大，三井住友信託銀行策略師 Ayako Sera 說：「目前兩人勝負難分，因此市場不為所動。人們最關心的是選舉完整性如何實現。」

這是川普和拜登兩人首次同台交鋒，在疫情嚴重影響造勢活動的情況下，周三的辯論會受到各方矚目。話題環繞在大法官提名、平價醫保、疫情、經濟、納稅、種族主義、氣候變遷、政權轉移等，以下為兩人發言內容。

從大法官提名談到歐記健保

辯論會以 15 分鐘為單位分為六部分進行，第一階段主持人華勒斯 (Chris Wallace) 提問大法官提名，但話題很快被導向平價醫療保險 (歐記健保)。

拜登表示，川普提名的巴瑞克 (Amy Coney Barrett) 反對平價醫保，但鑑於這麼多人死於疫情之下，不應該將之推翻。川普則宣稱，如果疫情在拜登主政時期爆發，會有更多人死於新冠病毒，話題愈來愈偏離大法官。

COVID-19 疫情和疫苗

第二個主題聚焦防疫表現，拜登抨擊川普只因害怕民眾引起恐慌，一直隱瞞疫情。川普反擊，假如沒有他封鎖國家，不讓中國人進來，美國會死更多人，但拜登卻反對封鎖政策。

拜登並質疑川普的疫苗對策，表示川普口口聲聲說疫苗就要研發好了，事實上到明年年中都不會開始。

辯論過程中，川普不時打斷拜登發言，拜登一度忍不住要他閉嘴。

美國經濟和繳稅

拜登說，美國累計超過 700 萬人染疫、20 萬人病歿，自己反對白宮重啟經濟是因為川普沒有妥善的計畫，而自己有計畫。對此川普回應，若不重啟經濟，更多人生計會成問題。

拜登反駁說，疫情期間很多富豪像川普一樣成功，川普只關心有錢人，不在意普羅大眾；富豪每年賺進大筆收入，繳的稅卻很少。

拜登並問川普為何只繳 750 美元的稅，川普宣稱自己繳了「幾百萬的所得稅」，並開始提起自己大力推動減稅幫助企業獲利、有利股市，加稅只會傷害經濟。

主持人接下來的提問包括：種族衝突、為何選民應該投票給自己、氣候變遷、郵寄投票和政權轉移。

在闡述自己的表現時，川普自評從來沒有一任總統做得跟他一樣好，美國經濟史上最強。拜登說自己擔任副總統時期遭遇經濟危機，為川普留下一個蓬勃發展的市場，結果川普又讓大家重回經濟危機。

提到選舉完整性時，川普呼籲選民前往投票，而且要看仔細，要小心有壞事 (如操縱選票) 發生。

拜登承諾會等到選舉結果出爐才會宣布勝負，他會支持選舉結果。川普則不願承諾自己會呼籲選民冷靜等待選舉結果。