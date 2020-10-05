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〈台股盤後〉買盤觀望生技獨木難撐指數小漲32點 成交量低於1500億元

鉅亨網記者郭幸宜 台北
台股今遇季線、月線後，賣壓出籠壓縮指數漲幅，終場失守12600點。(鉅亨網資料照)
台股今遇季線、月線後，賣壓出籠壓縮指數漲幅，終場失守12600點。(鉅亨網資料照)
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台股生技防疫疫苗流感航運台積電權值股中芯季線月線成交量大選川普確診

台股今 (5) 日雖有資金行情支撐，在生技、橡膠等傳產拉抬下帶動盤勢向上，但不敵美國大選與疫情變數干擾，買氣陷入停滯觀望，拖累大盤開高走低，失守 12600 點整數關卡，終場上漲 32 點收在 12548.28 點，成交量萎縮降至 1479 億元  。

新台幣升勢不墜，早盤強升 2.4 角摜破 29 元關卡，衝上 9 年來新高價位，熱錢推升大盤大漲逾 120 點，但指數遇月線、季線後獲利了結賣壓出籠，拖累指數反壓拉回，指數漲幅收斂至平盤附近震盪。

隨著成交量能萎縮，包括台積電、大立光、聯電、聯發科等大型權值股疲弱，資金轉進中小型股鎖定生技、防疫，由恆大、南六、康那香口罩供應鏈點火，攻上漲停並同步引領防疫股轉強，DR 族群的美德醫療在資金追捧下，股價大漲逾 6% 以上後拉回，漲幅降至 3% 左右，收在 56 元整數關卡。

美國總統川普染疫確診，再度炒熱生技題材買氣，新藥族群的太景 - KY 的流感新藥獲美國臨床試驗許可，激勵股價開盤跳空漲停，收在 24 元，寶齡富錦、懷特、健亞、醣聯盤中一度大漲逾 3%，但隨大盤遇壓拉回漲幅收斂降至 1%。

另外，公費流感疫苗今天正式施打，在題材面加持下，帶動國光生大漲逾 4%，高端疫苗突破周線，股價持續在平盤之上整理，尾盤賣壓出籠股價小跌 0.2 元翻飛作收。

半導體族群的指標個股台積電股價盤中翻紅後，隨著賣壓出籠，股價拉回平盤整理，而矽力 - KY、達能、誠創同步攻上漲停，辛耘也有 8% 以上漲幅，富鼎、麗正也分別有 4%~5% 以上的漲幅。

低價族群中，航運股裕民直奔漲停關門，萬海與中航也有 7% 以上漲幅，新興、陽明、長榮與華航在買盤敲進下，推升股價同步翻紅。

法人表示，台股今天雖與亞股同步翻紅，但受市場信心不足影響，成交量能萎縮至 2000 億元以下，拖累指數大漲百點後收斂至平盤震盪，隨著時間點逼近美國大選，加上國際疫情反覆，買盤追價意願相對有限，留意部分題材面加持族群，恐有拉回整理壓力。

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台積電2330聯電2303聯發科2454太景*-KY4157南六6504恆大1325康那香9919美德醫療-DR9103陸海5603裕民2606萬海2615長榮2603華航2610寶齡富錦1760大立光3008國光生4142高端疫苗6547

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