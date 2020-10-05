〈台股盤後〉買盤觀望生技獨木難撐指數小漲32點 成交量低於1500億元

台股今 (5) 日雖有資金行情支撐，在生技、橡膠等傳產拉抬下帶動盤勢向上，但不敵美國大選與疫情變數干擾，買氣陷入停滯觀望，拖累大盤開高走低，失守 12600 點整數關卡，終場上漲 32 點收在 12548.28 點，成交量萎縮降至 1479 億元 。

新台幣升勢不墜，早盤強升 2.4 角摜破 29 元關卡，衝上 9 年來新高價位，熱錢推升大盤大漲逾 120 點，但指數遇月線、季線後獲利了結賣壓出籠，拖累指數反壓拉回，指數漲幅收斂至平盤附近震盪。

隨著成交量能萎縮，包括台積電、大立光、聯電、聯發科等大型權值股疲弱，資金轉進中小型股鎖定生技、防疫，由恆大、南六、康那香口罩供應鏈點火，攻上漲停並同步引領防疫股轉強，DR 族群的美德醫療在資金追捧下，股價大漲逾 6% 以上後拉回，漲幅降至 3% 左右，收在 56 元整數關卡。

美國總統川普染疫確診，再度炒熱生技題材買氣，新藥族群的太景 - KY 的流感新藥獲美國臨床試驗許可，激勵股價開盤跳空漲停，收在 24 元，寶齡富錦、懷特、健亞、醣聯盤中一度大漲逾 3%，但隨大盤遇壓拉回漲幅收斂降至 1%。

另外，公費流感疫苗今天正式施打，在題材面加持下，帶動國光生大漲逾 4%，高端疫苗突破周線，股價持續在平盤之上整理，尾盤賣壓出籠股價小跌 0.2 元翻飛作收。

半導體族群的指標個股台積電股價盤中翻紅後，隨著賣壓出籠，股價拉回平盤整理，而矽力 - KY、達能、誠創同步攻上漲停，辛耘也有 8% 以上漲幅，富鼎、麗正也分別有 4%~5% 以上的漲幅。

低價族群中，航運股裕民直奔漲停關門，萬海與中航也有 7% 以上漲幅，新興、陽明、長榮與華航在買盤敲進下，推升股價同步翻紅。

法人表示，台股今天雖與亞股同步翻紅，但受市場信心不足影響，成交量能萎縮至 2000 億元以下，拖累指數大漲百點後收斂至平盤震盪，隨著時間點逼近美國大選，加上國際疫情反覆，買盤追價意願相對有限，留意部分題材面加持族群，恐有拉回整理壓力。