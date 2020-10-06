〈台股盤前〉川普染疫虛驚一場 挑戰季線、月線雙關卡需靠攻擊量

台股昨 (5) 日觀望美國總統川普確診，終場指數漲點收斂，收在 12548 點，沒能站穩季線關卡。不過川普病情急速好轉將出院，美股今晨全數大漲，有助台股續攻季線，順勢挑戰月線壓力關卡。

川普染疫從入院至出院治療僅三天，確診事件虛驚一場，美股四大指數全數強彈超過 1.5% 以上，其中，道瓊指數大漲 465.83 點，或 1.68%，收 28,148.64 點。標普 500 指數上漲 60.18 點，或 1.80%，收 3,408.62 點。那斯達克指數上漲 257.47 點，或 2.32%，收 11,332.49 點。費城半導體指數上漲 74.44 點，或 3.35%，收 2,295.56 點。

今日觀盤重點，市場多空消息紛陳，利多包括川普病況好轉已出院、美國新一輪 2.2 兆美元紓困案有望過關，加上因中芯禁令有助台廠迎來轉單。但利空部分，隨美國農業部直指中國大陸恐不會完全履行首階段貿易協議承諾，市場擔憂美中關係進一步惡化，加上歐美央行許多財政刺激方案在第 4 季陸續到期等。

股王大立光昨日公告 9 月合併營收 51.25 億元，為今年次高，雖然連續兩個月站穩 50 億元大關，旺季效應仍不明顯；大立光表示，10 月拉貨動能與 9 月差不多。

大立光昨日股價走弱，終場下跌 65 元，收 3295 元，不僅失守 3300 元大關，也直逼今年以來低點。外資賣超 64 張，投信賣超 11 張，自營商則買超 15 張，總計三大法人賣超 60 張，外資已連續三個交易日賣超。大立光預計本周四 (8 日) 將舉辦線上法說會，是否能上演法說行情，值得關注。

鴻海卻受惠遠距辦公的需求，昨日公布 9 月合併營收 4663.63 億元，為今年以來最佳，月增 10.9%，雖因今年部分旗艦智慧機等消費電子新產品延後推出，導致 9 月業績年減約 20.7%，但實際數字仍優於市場預期，第 3 季營收也繳出季增逾 14% 的成績單。不過值得注意的是，由於人民幣升值幅度強勁，恐影響鴻海財報表現。

整體來說，台股在電子新品拉貨逐漸增溫以及日指標轉強下反彈，美股今天大漲，有助連動台股向上續攻季線、月線關卡，但是上檔逢下彎短期均線，反壓沉重，需要攻擊量能擴增，否則仍暫難脫高檔整理格局。