加速推進Micro LED量產 隆達與美商艾克斯簽技術授權合約

LED 廠隆達 (3698-TW) 今 (6) 日宣布，與美國 Micro LED 廠艾克斯光電 (X Display Company，以下稱 XDC) 進行深度技術合作，隆達將取得 XDC 技術授權，同時也提供 XDC 專業生產服務，並與 XDC 協同開發 MicroLED 晶粒至模組產品，以持續在 MicroLED 領域維持技術領先地位。

隆達技術中心副總經理黃兆年表示，與 X Display 進行技術合作，雙方更往前朝 MicroLED 量產之路邁進，隆達在 MicroLED 技術研發已耕耘多年，並擁有顯示器領域的深厚經驗，未來攜手合作後，將共同加速 MicroLED 商品化，將一條龍的優勢在次世代顯示技術領域繼續發光。

近年來隆達在 LED 微小化專案投入研發、設備與人才，從晶粒、封裝、測試、模組、電路驅動器到系統，進行一條龍整合，並與 XDC 等先進合作夥伴進行緊密合作。

XDC 是 MicroLED 巨量轉移技術的先驅，並已建立超過 400 多項廣泛且基礎的專利組合。XDC 利用彈性體 PDMS 轉印頭的巨量轉移技術，被業界認為是量產 MicroLED 顯示器的最佳方案，未來將可應用於電視、看板、桌上型顯示器、筆記型電腦和智慧手機螢幕。