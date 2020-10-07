川普喊停新一輪紓困法案協商 引發美國企業界抨擊

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對美國經濟帶來嚴重衝擊，不過美國總統川普 (Donald Trump) 卻宣布停止共和黨就刺激法案與民主黨間的談判，直到美國總統大選後，使得美股應聲下跌，也引發美國企業的抨擊浪潮。零售和航空業高管皆表示，若得不到立即性的援助，將會導致更多的人失去工作。

推遲新一輪的刺激措施對零售、餐飲和航空旅行等產業造成打擊，在疫情的衝擊下，消費者迅速改變其消費和出遊習慣，使得這些產業首當其衝，企業破產現象激增。美國服裝和鞋類協會負責人 Steve Lamar 表示：「經濟並不是一個可以隨意擱置，等方便的時候在提起的東西，人們如今正在受苦。」

美國國家餐館協會 (National Restaurant Association) 副總裁 Sean Kennedy 表示，美政府的無所作為，意味著全國各地數百家餐館將要關門大吉。他認為，新一輪的薪資援助計劃和員工稅收抵免是必要的，否則許多餐館將無法生存。

全美零售聯盟 (NRF) 總裁 Matthew Shay 表示，政府應盡快進行援助措施，由於疫情尚未結束，相關經濟危機也尚未，許多家庭正在困境中努力維持生計，企業要重新聘用員工也面臨困難。

美國航空協會 (Airlines for America) 總裁 Nicholas Calio 也表示，對於國會和政府一直未能達成協議，進而挽救美國航空業成千上萬的高技術、高質量工作感到失望。受到疫情的衝擊，多數航空公司已經採取了多項的應對措施，像是降低高管薪資、削減航班並停飛等。美國國內旅遊需求較卻年同期萎縮了約 30%，國際旅遊需求更是暴跌。不過，即使減少支出，航空業每月仍虧損數十億美元。