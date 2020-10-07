慧洋Q3旺 9月認列逾4000萬元匯損 單季仍轉盈

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (7) 日公布第三季稅前盈餘為 1.18 億元，每股稅前盈餘 0.16 元，順利虧轉盈，不過，由於日圓、新台幣兌美元升值，9 月認列匯兌損失分別約 30 萬美元 (約新台幣 870 萬元) 和 110 萬美元 (約新台幣 3190 萬元)，使 9 月稅前盈餘收斂至 3668 萬元，每股稅前盈餘 0.05 元。

慧洋今日公布 9 月合併營收達 10.19 億元，月減 5.49%，年減 14.05%，儘管仍較去年同期衰退，已連 3 月穩在 10 億元之上，第三季合併營收 31.33 億元，年減 12.53%，已回升至 3 季以來高點。

慧洋認為，營運已從谷底反彈走揚，樂觀看需求熱度有望延續至第四季，全年衰退幅度將持續收斂。

慧洋進一步說明，第三季進入北美穀物運輸旺季，中國因水患農作物收成減少、災後重建需求提升，增加大宗原物料的採購量，加上為達成年初承諾的對美國貿易採購量目標，帶動散裝航運需求持續暢旺。

船隊規劃方面，慧洋在 9 月 30 日如期交付由今治造船廠製造的輕便型船舶 1 艘，該船舶已簽訂 1 年期租約，年底前預計將再交付由常石造船廠製造的超級極限型船舶 1 艘，皆為最新型節能新船。

慧洋坦言，去年底增加現貨指數連動船舶數量，受到新冠肺炎黑天鵝的衝擊，影響短期營運，但目前已將相關船舶數量降低至 8 艘，整體效益可望在明年逐步顯現。

展望市況，慧洋看明年散裝市場供需情況將持續好轉，原因在今年因疫情影響，新船訂單量較往年減少近 50%，而拆船廠則在解封後復工，加上各國仍仰賴貿易運輸活動，中長期需求不變，有助改善供需結構。