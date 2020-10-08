今年最大美國中概股IPO 陸金所宣布赴美掛牌

周四 (8 日) 中國平安保險集團旗下陸金所正式向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交上市公開說明書。根據之前市場傳聞 20 億～30 億美元的融資規模，陸金所有機會成為今年以來融資金額最大的中概股及美股最大金融科技 IPO。

公開說明書內容顯示陸金所在 2019 年的營收為 478 億人民幣，純益達 133 億人民幣；2020 年上半年的營收為 257 億人民幣，純益為 73 億人民幣。2017～2019 年陸金所純益年複合成長率約 50%。

從營運貢獻度來看，科技平台收入是陸金所的主要收入來源，該收入佔總營收的比重從 2017 年 61.9% 增長到 2020 年上半年的 87.7%，主要包括零售信用交易促成的服務費和理財交易服務費。

國際第三方諮詢機構 Oliver Wyman 報告指出，陸金所控股兩項業務在非傳統金融機構零售信用市場和非傳統金融機構財富管理市場 (貨幣基金除外) 的業務規模分別名位第二、第三。

(圖片: AFP)

陸金所成立於 2011 年，最初業務為 P2P 網路借貸，但隨著中國政府對於 P2P 借貸的法規日趨嚴格，目前陸金所已轉型為線上財富管理平台。在 2018 年最新一輪的募資中，陸金所的估值達到 380 億美元。

陸金所原先計畫在香港掛牌上市，但由於香港上市委員會針對公司營運模式的合適性，會採取嚴格的審核，導致在香港上市較赴美上市更加困難。

先前香港證交所便以商業模式具有疑慮為理由，拒絕加密貨幣的挖礦機製造商嘉楠耘智及億邦國際的上市申請案。

平安保險集團旗下的另一間金融科技公司金融壹帳通在去年 12 月時，已在美國掛牌上市，募資金額達到 3.12 億美元，目前股價已較上市時上漲逾一倍。

