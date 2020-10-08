〈金管會備詢〉今年IPO家數打八折 全年約40家公司掛牌

立委賴士葆今 (8) 日關切台股今 (2020) 年的 IPO 縮水狀況，金管會主委黃天牧表示，今年全年 IPO 家數大概會比目標 52 家打八折，應該還是會有 40 家公司獲准上市櫃。

賴士葆表示，IPO 家數逐年下滑，截至今年 8 月，IPO 家數才 14 家，進度嚴重落後，全年到底可上市櫃幾家？

黃天牧表示，今年全球陸續祭出貨幣寬鬆政策，需要籌資的企業不見得要走 IPO 的管道，所以影響上市櫃 IPO 家數，今年原本設定的上市櫃目標是 52 家，但可能會打八折，雖然目前進度落後，但下半年審查速度加快，預估應該還是會有 40 家公司獲准上市櫃。

賴士葆請證交所董事長許璋瑤、期交所董事長吳自心、櫃買中心董事長陳永誠排排站，並建議可讓三家證券周邊單位比照國外交易所 IPO 掛牌，讓全民共享獲利成果。

黃天牧表示，國外如港交所確實有上市，但台灣證交所等因為要負責市場監視，具監理機關功能，恐不適合上市。

其實針對 IPO 萎縮，金管會正在研議放寬 IPO 條件，據了解初步鬆綁方向包括：對生技文創類股，僅須符合近半年財報中的淨值不低於淨值 2/3 即可，產業屬短期衝擊者也可鬆綁掛牌條件，將把分屬不同產業、或關聯性低的母子公司，可免編合併報表，避免因母公司衰退，反而拖累屬新興產業的子公司上市條件；整體方案預計最快於年底出爐。