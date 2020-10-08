KTV大火釀6死 錢櫃董座練台生遭起訴 將配合法院釐清責任歸屬

連鎖 KTV 業者錢櫃 (8359-TW) 旗下子公司迪廣 (錢櫃林森店)4 月 26 日發生火災造成 6 死、89 傷悲劇，台北地方檢察署依法起訴錢櫃董事長練台生等 7 人過失致死、違反消防法等罪，錢櫃對此回應，事件發生至今已極力處理善後事宜，後續將配合法院釐清事實發生經過和責任歸屬，並盡一切努力強化門市防災安全，讓公安傷亡意外不再發生。

台北地方檢察署今日以違反職業安全衛生法等規定，而涉犯該法第 40 條第 2 項之罪嫌，對迪廣公司提起公訴；以犯刑法第 173 條第 2 項之失火燒燬現有人所在之建築物、第 276 條之過失致人於死、第 284 條之過失傷害罪嫌；違反消防法第 35 條管理權人未依規定維護應設置之消防安全設備，而於發生火災時致人於死等罪嫌；違反職業安全衛生法等規定，而涉犯該法第 40 條第 1 項罪嫌，對公司代表人提起公訴。

錢櫃表示，火災造成傷亡後迄今，董事長和相關同仁均極力處理善後事宜，現場由檢方封鎖調查迄今，公司相關人員皆配合訊問和調查，於後續台北地方法院的審理程序中，也將配合法院釐清事實發生經過及責任歸屬，並盡一切努力強化門市防災安全，讓公安傷亡意外不再發生。

錢櫃林森店於 4 月發生重大火警，造成 6 死、89 人受傷，其中 6 位罹難者已和解，目前還有 20 多位受害者未和解。