鴻海結盟SAP加速F2.0轉型 強化財測能力及生產效率

鴻海 (2317-TW) 今 (8) 日宣布，與 SAP 戰略結盟，今年第四季起攜手整合鴻海全球廠區營運資訊、優化製造管理流程，將有助資料即時取得分析，強化集團財務預測能力、生產製造及供應鏈管理作業時間也可望減少 50%、並提升 30% 產能，加速 F2.0 轉型並擴大營運效益。

鴻海董事長劉揚偉認為，鴻海在全球 20 餘國皆有生產據點，也累積了多年的工廠管理經驗與生產線大數據，一旦 IT 與 OT 連結整合，將能形成強大的預判動能，讓集團可以洞察與掌握先機，優化營運管理。

鴻海指出，本次與 SAP 策略結盟，是 F2.0 數位轉型當中的一個戰略合作項目，打造中央智慧戰情平台，讓全球各廠區的營運資訊都能夠立即橫向與縱向交流，目標是要建構出數位化工廠營運管理架構，並運用大數據資料庫，強化集團 CMMS 營運優勢。

未來雙方合作也會將成功經驗輸出全球各地，藉由鴻海的雲端網路服務，透過新商業合作模式，協助整體製造業轉型升級。

劉揚偉強調，不但希望提升集團本身的製造與營運能力，未來更期盼能進一步將自身實戰轉型經驗分享到整個供應鏈生態圈，為全球製造業者提供數位化營運典範。