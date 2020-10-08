〈台塑四寶業績發表〉本業回溫業外加持 四寶Q3大賺498億元 扭轉上半年頹勢

台塑四寶今 (8) 日公布第三季財報，受惠國際油價及石化、塑膠產品價格回升，加上各國重啟經濟活動、需求成長，且業外四寶均有現金股利收入挹注，而台塑三寶認列台塑化的權益法投資收益也大增，四寶第三季共大賺 498 億元，較上季轉盈，走出營運谷底。

台塑 (1301-TW)

台塑第三季營收 461.75 億元，季增 7.4%；稅後純益 103.51 億元，較上季轉盈，每股純益 1.63 元。前三季營收 1311.78 億元，年減 17.7％；稅後純益 93.26 億元，年減 72.7%，每股純益 1.47 元。

台塑第三季受惠石化產品價格走強，主要產品價格季增 4-19%，利差擴大，加上適逢石化品需求旺季；業外權益法認列投資挹注 51 億元，其中台塑化就貢獻 44.5 億元，而由於四寶彼此交叉持股，現金股利收入也達 33.5 億元，帶動獲利攀揚。

南亞 (1303-TW)

南亞第三季營收 677.9 億元，季增 11.82%；稅後純益 103.59 億元，季增 378.5%，每股純益 1.31 元。前三季營收 1939.72 億元，年減 9.6%；稅後純益 135.29 億元，年減 28.5%，每股純益 1.71 元。

南亞第三季本業獲利及投資收益都有顯著增加，在各國採取防疫與經濟並重政策下，經濟較上季活絡，塑膠、化工、聚酯、電子材料產品獲利均優於上季；業外認列權益法收益 53.2 億元，其中台塑化就認列 36.6 億元，股利收入也達 22 億元。

台化 (1326-TW)

台化第三季營收 601.53 億元，季增 7.4%；稅後純益 132.45 億元，季增 10.58 倍，每股純益 2.28 元。前三季營收 1805.84 億元，年減 26.1%；稅後純益 97.78 億元，年減 63.8%。

台化第三季受惠各國陸續解封並重啟經濟，中國市場需求明顯復甦，加上 OPEC 持續減產，油價及石化塑膠產品價格回升，本業獲利增加；業外認列權益法收益 60.3 億元，股利收入達 30 億元。

台塑化 (6505-TW)

台塑化第三季營收 939.51 億元，季增 17.5%；稅後純益 158.51 億元，較上季轉盈，每股純益 1.67 元。前三季營收 3114.13 億元，年減 37.1%；稅後虧損 27.99 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 0.29 元。

台塑化上半年受到疫情影響，國際油價暴跌，認列龐大的庫存跌價損失，導致營運大幅虧損，上半年就虧損達 186.5 億元，但第三季油價回穩，台塑化利差空間擴增，營運翻揚。

台塑化第三季煉油事業因購料與存貨效益增加，獲利成長；烯烴事業則在市場供給減少帶動，產品價格與毛利同步成長；公用事業也受惠進入夏季電價計價，售電價提升。另外，第三季認列的存貨評價回升利益也達 25.1 億元，加上業外現金股利挹注 17.9 億元，帶動整體獲利回溫。