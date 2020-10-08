台股市值重返39兆元 多頭續航看兩因素

台股在資金加持下，指數單周上漲 371 點，收在 12887.19 點，推升上市公司總市值回升重返 39 兆元，法人指出，台股 10 月重啟反彈，但隨美國總統大選逼近，多頭氣勢能否續航，須看美股走勢與台股成交量能可否放大而定。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，大盤加權指數欲突破前波 13031 高點頗有難度，而科技、電子股歷經近 2 個半月整理，科技股 9 月已落底，10 月初以來出現反彈、加上若美國科技與半導體股有機會繼續走強，台科技股將持續有表現機會。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出，10 月初台股加權指數也有反彈跡象，但成交量仍顯不足，若無法帶量上攻，預期美國總統大選前仍不脫震盪整理格局。

安聯台灣科技基金經理人廖哲弘認為，美國大選前勢必對市場造成波動，台股稍早也一度在賣壓出籠下讓指數回測季線，但這樣的拉回仍可視為健康的整理，無礙基本面。

以題材面來看，包括新科技趨勢等新應用持續維持成長態勢下，預料仍將是支撐台股成長的主要動力主要來源。

操作策略上，周書玄指出，進入電子出貨旺季，除了居家上班題材延續之外，蘋果相關供應鏈受惠新機推出；至於 5G 基地台預估在第 3 季落底後，第 4 季可望回升。

至於傳統產業方面，如車用零組件則因中國市場回溫而營收開始上揚、貨櫃供不應求持續漲價，而提升免疫力相關的運動休閒類股皆仍是布局重點。