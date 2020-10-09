挪威石油罷工持續升溫 總產量恐下滑近25%

挪威的石油與天然氣協會 (Norwegian Oil and Gas Association, NOG) 周四 (8 日) 警告，目前挪威石油工人罷工已造成挪威原油產量下滑 8%，隨著罷工持續升溫，屆時挪威總產量恐減少約 25%。

布蘭特原油期貨週四上漲 2.6% 至每桶 43.09 美元，西德州原油期貨也漲約 2.7%，報 41.01 美元。

挪威 Lederne 工會要求，在岸遠端控制室工人與與離岸工人應保有相同的薪資條件，表示這項訴求將不會對原油商造成額外費用。然而工會與 NOG 的薪資協商於 9 月 30 日時宣告破裂，工會於周日 (4 日) 起罷工，迫使挪威周一 (5 日) 停產至今。

NOG 表示，週一罷工行動持續至今，已造成六個海上油田關閉，產量減少 8%，相當於每日石油產量約減少 33 萬桶。

挪威 Lederne 工會透過電子郵件表示：「我們擔心這薪資條件差異將是勞工年資和工作條件惡化的開始，因此，談判破局後我們別無選擇，只能行使罷工權。」

NOG 發言人回應，Lederne 工會要求 NOG 擴大檯面上薪資協商的範圍，要不然就得為岸上勞工建立新的協議，「然而，這兩種方案都遠遠超出集體協議的監管規定，NOG 不能接受延期或新的協議。」

目前共有 169 位 Lederne 工會成員參與罷工，涵蓋四座鑽油平台，分別是挪威國營石油巨擘 Equinor 旗下的 Johan Sverdrup、Gudrun、Gina Krog 三座鑽油平台，以及 Neptune 能源的 Gjoa 鑽油平台。

此外，工會預計自從當地時間周六 (10 日) 午夜開始，Equinor 下的 Kristin、Oseberg Sor、Oseberg Ost 三座鑽油平台和美商 ConocoPhillips 經營的 Ekofisk Bravo / Kilo 鑽油裝置中的 93 人也將宣布罷工。

Equinor 在周三 (7 日) 表示，目前 Lederne 工會自 Johan Sverdrup 鑽井撤出 43 名員工，尚無生產問題，但若罷工持續到 14 日，Johan Sverdrup 油田將不得不停產。

IHS Markit 石油市場執行董事 Spencer Welch 表示：「原油商今年迄今承受著不小的財務壓力，必須嚴格控制成本，不難理解成本縮減引爆員工不滿，最終導致罷工。」

不過，Welch 估計北歐國家約佔全球需求的 0.3%，挪威原油減產對於全球石油市場影響不大，他表示：「與原油需求面相比，目前的石油太多了，直到新冠病毒最終平息、消失，這個現象也不會改變。」