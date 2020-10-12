【Wen姐筆記】外資認錯+軋空助攻 再拚射門13000？

國慶連假結束，台股也將邁向新里程碑? 新台幣匯率走勢強勁，終於讓外資積極認錯回補台股，上周四買超達 168 億元，且上市融券餘額又創下 82.69 萬張新高。加權指數上周收過 12865 點，以 12887.19 點作收，成交值也放大至 2111 億元，準備藉由外資認錯與軋空助攻，再度挑戰射門 13000 點？需留意主攻部隊中，不可出現豬隊友！關鍵點位為 12865、12953 與 12985 點。

如今日多方發動攻勢，12865 點為取得 13000 點決戰權門票位置，務必得守住，北上挺進 12900 點關卡，兩端哨站為 12888 與 12919 點，衝過 12953 點進入射門區，13000 點兩端哨站為 12985 與 13013 點。如軋空燃料仍足，最好能夠連 13033 一起收復，13063 點突破，多方將劍指 13100 點! 但如多方自亂陣腳，12865 點未能站穩，需提防回測 12831 與 12800 點關卡，下方 12777 點為最重要護城河，如再度棄守，將影響多方士氣，多方要緊抓控盤權，就必須守住 12747 與 12700 點關卡，12700 點兩端哨站 12717 與 12682 點，如再棄守，本波多方攻勢又將熄火！

台股大盤如果要挑戰 13021 點歷史新高，攻堅重責大任將落在權值股身上，上周強勢的台積電、聯電與聯發科等半導體族群，當然得續強，但法說會中扮演老實樹的大立光，也不宜再破低，恐影響多方士氣。另外蘋果概念股部分，在蘋果發表新機前夕，是否能打上蘋果光，也將攸關大盤往 13000 點推進的順暢度！

本周台股大盤走勢，將是重要關鍵，挑戰 13000 非難事，拚站穩難度更高！至於在選股操作，個股如創下波段新高後，需留意勿出現爆量收黑，而個股只要在高檔出現爆量現象，投資人都務必提高警覺，提防主力趁燈光美、氣氛佳之際，大量出貨！ (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)