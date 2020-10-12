〈台股盤後〉放量上漲多頭蓄勢挺進一萬三 台積電法說成本周重點

台股今 (12) 日收盤上漲 68.72 點或 0.53%，以 12955.91 點作收，市場成交值為 2287.46 億元，為近 9 個交易日來最大量，盤中權王台積電 (2330-TW) 及手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 走勢強勁，彌補大立光 (3008-TW) 走弱的不振氣勢。

台股早盤開在 12959.15 點，最高為 12997.79 點，最低為 12898.89 點，成交值為 2287.46 億元，在市場「量比價先行」的看法下，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今天集中市場成交值為 9 個交易日來新高，高於 5 日及 10 日均量，顯然多頭走勢仍獲資金面支撐。

證券分析師黃漢成也指出，目前台股走勢上以震盪向上的格局為主，市場焦點在蘋果將於台北時間 10 月 14 日發表年度旗艦新機，帶動包括如 PA 等族群向上，指數蓄勢挑戰翻越一萬三千點大關。

今天台股盤中受惠 PC、筆電和 Chromebook 拉貨潮的 MOSFET 族群也有亮麗表現，同時，面板族群尾盤也有拉升走勢。

今天盤中以 IC 設計、綠能如太陽能、風電族群撐住盤面熱絡景象，尾盤面板類股急拉之外，包括欣興 (3037-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣運 (6125-TW) 也有拉尾盤走勢，醞釀軋空氣勢。