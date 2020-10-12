〈2020百貨周慶〉百貨一級戰區開打 信義新天地、遠百A13搶客大作戰

北市百貨一級戰區信義商圈周年慶開打，隨著統一時代百貨台北店即將進入尾聲，遠百 (2903-TW) 信義 A13 甫開跑，新光三越信義新天地也預計 10 月 22 日起正式開打，新光三越表示，第二波共 8 家店業績目標上看 110 億元，年增近 1%。

新光三越首波周年慶已由南西店、台中中港店等領軍於 10 月 1 日開跑，新光三越說明，首波活動業績較去年同期持平，其中精品成長 20%、化妝品成長近 10%，買氣最熱絡，第二波自 10 月 22 日起至 11 月 15 日止，由信義新天地領銜登場。

新光三越表示，合計三波周年慶活動營收目標上看 200 億元，尤其看好蘋果新手機將發表上市，有望進一步推升銷售動能。

而遠百說明，信義 A13 自 10 月 8 日起首度參與周年慶活動，頂級千萬刷手與 30 幾位百萬刷手現身購物，首日業績突破 2.6 億元，其中以精品、化妝品、運動、潮牌為銷售成長主力。

遠百信義 A13 強調，陸續引進 CHANEL、AUDEMARS PIGUET、BURBERRY、Chloé、BALLY 等完善精品陣容，並擁有 4 間全台獨家店 MARNI、Sergio Rossi、Roberto Cavalli、WF FASHION，有效鞏固高端族群。

而在周年慶熱度持續發燒下，遠百信義 A13 雙十節連續假期來客數約成長 20%。

統一時代百貨台北店則表示，周年慶檔期開始倒數，搶攻最後一波購物潮再推高回饋活動，末三日將有多達 37 個品牌獨家滿額贈，期望再衝高一波買氣。