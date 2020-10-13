港幣升不停 香港金管局狂買17億美元阻升

十一長假後外資湧進中國股市，連續兩個交易日回補十一長假前所出脫持股，這段期間外資已買超約 250 億人民幣。香港市場也不遑多讓，挾著螞蟻集團上市的題材，外資也正持續將資金轉往香港，港幣的強升再度引發香港金管局介入，在過去 24 小時內香港金管局買進逾 17 億美元，以防港幣升破關鍵價位。

資料來源: investing.com, 港幣兌美元日線走勢

即便螞蟻集團尚未展開路演，但資金已開始先行卡位，港幣兌美元匯率不斷挑戰 1 美元兌 7.75 港幣的強方兌換保證價位。

香港金管局周二 (13 日) 表示已於今日凌晨五點買進 8.78 億美元，向市場挹注 68.04 億港元，並在過去一天內兩度買匯，共挹注 135.47 港幣(約 17.5 億美元)，香港銀行體系總結餘將增至 2936.86 億港幣。

在低利環境下，國際熱錢四處流竄找尋宣洩出口，而香港做為國際金融中心，再上大型 IPO 案不斷，自然成為國際資金的目標。今年以來香港金管局已經 63 度買進美元阻升港幣。

進入到 10 月後香港金管局阻升頻率有上升趨勢，9 月份其一共出手 16 次阻升港幣，而 10 月份目前尚未過半，再加上十一長假因素，但香港金管局已經 10 度買進美元。

市場分析認為除非香港或國際上發生重大的政治或金融危機，否則短期間內港幣升值壓力仍不會改變，只要歐美央行仍保持低利的貨幣政策，資金仍會不斷的在各個市場找尋投資標的。

