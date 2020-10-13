日媒：5G iPhone即將發表 蘋果代工廠加速趕工生產

據《日經亞洲評論》報導，蘋果公司和主要供應商正在加緊生產，以確保 5G iPhone 系列在發表會後不久，就能順利上市發售。

蘋果預定美東時間 13 日發表新機，美股盤前蘋果上漲 0.39%。

《日經》指出，在剛剛過去的大陸十一黃金周假期和中秋節假期，兩個最重要的 iPhone 組裝廠鴻海和和碩一直在加班生產 iPhone。

今年受到疫情影響，造成蘋果手機生產進度拖延，未能趕上 9 月的發表會。不過新機仍在 9 月中旬起加快生產，並在 10 月全面提速。

9 月初媒體報導，蘋果要求供應商在今年，生產 7300 萬至 7400 萬支 5G iPhone ，這低於今年初預估的 8000 萬支。儘管受美中貿易戰影響，全球供應鏈逐漸移出中國，但 iPhone 最新版仍主要在中國組裝。

報導稱，鴻海表示，他們不會針對業務或客戶的營運發表評論，不過可以說的是，在中國工作所有員工，都是在完全自願的情況下，在假期內加班，公司完全遵守所有相關的法律和法規。和碩拒絕針對客戶或其產品發表評論。

本次蘋果預計將推出 4 款 5G 版 iPhone，共有 3 種螢幕尺寸：5.4 吋、6.1 吋和 6.7 吋。所有 5G 版 iPhone 都將使用蘋果自己研發的 A14 處理器，採用台積電代工的 5 奈米晶片。