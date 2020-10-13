〈財報〉花旗Q3 EPS為1.4美元 營收年減7% 優於市場預期

花旗集團 (C-US) 在週二 (14 日) 公佈了 2020 年第三季財報，營收獲益皆優於市場預期，主要受惠於信貸成本趨於穩定以及交易部門表現強勁。盤前股價上漲 1.68%。

花旗股價走勢 (圖片：谷歌)

財報關鍵數據：

EPS：1.4 美元，高於市場預期的 93 美分，年減 32.3%

營收：173 億美元，高於市場預期的 172 億美元，年減 7%。

淨利：32 億美元，高於市場預期的 18 億美元

固定收益、外匯及大宗商品交易 (FICC) 營收：37.9 億美元，高於市場預期的 36.6 億美元

股票交易營收：8.75 億美元，高於市場預期的 8.197 億美元。

花旗集團表示，在截至 9 月的第三季中，EPS 為 1.40 美元，較去年同期下跌 32.3%，但仍大大超出分析師預期的 93 美分。營收則較去年同期下跌 7%，至 173 億美元，但高於分析師預期的 172 億美元。

報告中也指出，第三季信貸損失從上一季的 22 億美元降至 19 億美元，該公司的整體信貸成本也從上一季的 79 億美元下降至 22.6 億美元，好於市場預期的 39.4 億美元。

該行固定收益和股票部門的交易營收也超出預期，固定收益交易帶來 37.9 億美元的營收，而股票交易營收則達到 8.75 億美元。

花旗執行長 Michael Corbat 表示：「我們將繼續積極應對疫情所帶來的影響。目前信貸成本已經穩定，存款金額持續增加，並且公司今年迄今的營收成長了 3%。我們的機構客戶集團部門表現非常出色，尤其是在市場、投資銀行和私人銀行方面。」

Corba 也補充表示，儘管疫情導致全球消費者銀行業務營收下跌，但我們確實看到房貸和財富管理產品業務的增加。全球消費者銀行業務營收下降 13%，至 72 億美元。