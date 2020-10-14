〈蘋果新品發表〉5G iPhone銷售起跑 全球分析師多空論戰

蘋果週二 (13 日) 正式推出四款 5G iPhone 後，華爾街分析師多空論戰未來新機銷售的前景。

5G iPhone 銷售預期？

外媒報導，蘋果研判 iPhone 新機需求仍保持穩定，正要求供應商做好準備，生產超過 7500 萬部 5G iPhone 新機。華爾街預計 iPhone 12 型號的出貨量預計在 2020 年將達到 8000 萬部。

蘋果推出四款 5G iPhone (圖片：蘋果)

投行 Wedbush 分析師 Daniel Ives 看多蘋果新機銷售：「今年全球 9.5 億部 iPhone 中，大約有 3.5 億部可以升級潮，這是自 2014 年 iPhone 6 以來最重要的產品週期。」

Daniel Ives 稱：「亞洲供應商期望 6.7 吋新機需求增加，以提高利潤預期。」

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 稱，這是自四年前 iPhone 6 以來的第一個真正的超級週期，被譽為近年來最重要的 iPhone 活動。

Moor Insights＆Strategy 創始人 Patrick Moorhead 稱，無論有沒有蘋果，中國都興起 5G 購買浪潮，事實上，在中國銷售的 5G 手機比非 5G 手機要多。

Patrick Moorhead 稱，美國運營商正在等待蘋果發布 5G iPhone，以在美國市場上大放異彩。iPhone 仍然是蘋果賺錢的主力商品，5G iPhone 添加到其產品陣容中將有助於蘋果推動其有利可圖的硬體、軟體服務和數位內容的整合。

iPhone 12 有五款顏色可供選擇 (圖片：蘋果)

然而，Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 表示，TheFly.com 針對千名用戶的調查顯示，考量到疫情對個人支出消費造成壓力，當前 iPhone 使用者中，只有 10% 的受訪者有意願升級。

Longbow 資產管理公司首席執行長 Jake Dollarhide 表示，由於疫情大流行，蘋果可能會在假期購物旺季遇到一個冷淡銷售期。

Jake Dollarhide 認為，由於流感季節與新冠病毒與寒冷天氣交匯下，迫使每個人待在家裏，今年聖誕節銷售 iPhone 會更加困難，而且蘋果實體店銷售，遠比線上銷售還廣為人知。

Loup Ventures 管理合夥人 Gene Munster 指出，目前大多數 5G 服務都在低頻段上運行，估計下載速度平均比當前 4G 網路僅快 40%，故帶動今年 iPhone 升級的誘因有限，呼籲投資者在 2021 年對 iPhone 12 銷售保持適度的期望。

蘋果股票後市前瞻

蘋果第二波秋季發表會後，其股價震盪挫跌，市值一度縮水近 810 億美元，收黑 2.69% 至每股 121.05 美元。

蘋果 15 分鐘走勢圖 (圖片：investing)

華爾街分析師大多對蘋果股票的持謹慎態度，目標價從低至每股 67 美元至最高 150 美元。

瑞銀分析師 David Vogt 稱，雖然推出新 iPhone 的幾個月裡，蘋果股價通常跑贏大盤，但我們認為蘋果股價已反映出 5G 週期以來的增長。

5G iPhone 銷售起跑、哪些蘋果供應商將得利？

華爾街分析師正在提高 iPhone 市佔目標，預期有五家蘋果供應商有望於將得益於 5G iPhone 12 的銷售。

五家廠商其中包括蘋果 iPhone 無線射頻（RF）晶片的主要供應商射頻元件大廠 Qorvo (QRVO-US)、Skyworks (SWKS-US)、觸控板晶片廠 Synaptics (SYNA-US)、博通 (AVGO-US) 和台積電 (TSM-US)。