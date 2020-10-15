〈財報〉交易、資產管理動能強勁 高盛Q3營收大增30%、EPS創新高

高盛 (Goldman Sachs) 週三 (14 日) 盤前公布第三季財報，自疫情爆發以來，交易收入持續為營運帶來支撐，受惠債券交易及資產管理業務的優異表現，高盛 Q3 營收大增 30%，至 108 億美元，EPS 為 9.68 美元，遠優市場預期。

受財報利多推動，高盛 (GS-US) 週三 (14 日) 開盤一度漲 1.5%，盤中漲幅收斂至 0.15%。

高盛股價日線圖 (圖：Investing.com)

2020 年 Q3 財報關鍵數據：

營收：107.8 億美元，年增 30%，優於 Refinitiv 預期的 94.6 億美元

淨利：36.2 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS)：9.68 美元，優於 Refinitiv 預期的 5.57 美元，去年同期為 4.79 美元

年化股東權益報酬率 (ROE)：17.5%，創 10 年新高

固定收益、貨幣和大宗商品業務 (FICC) 營收：25 億美元，年增 49%，優於 FactSet 預期的 20.3 億美元

股票交易業務營收：20.5 億美元，年增 10%，優於 FactSet 預期的 20.2 億美元

(圖：高盛)

按業務來看，高盛 Q3 營收主要受全球市場以及資產管理業務推動，其中，含固定收益及股票交易的全球市場業務營收報 45.5 億美元，年增 29%，資產管理營收為 27.7 億美元，年增 71%，前者佔總營收比重達 42%，後者為 26%。

另外，高盛的投資銀行業務也受惠於本季幾項備受矚目的 IPO，包含 Snowflake、Rocket Companies 和鄧白氏 (Dun＆Bradstreet)，其 Q3 投行業務營收為 19.7 億美元，年增 7%。

財務長 Stephen Scherr 於電話會議表示，高盛累積的 IPO 交易已大幅增加，未來的投行業務費用有望持續成長。

高盛 Q3 提列備抵貸款損失也意外下滑，僅 2.78 億美元，大幅低於上季的 15.9 億美元，以及去年同期的 2.91 億美元，因企業及消費者已陸續償還貸款。

華爾街看法：

Oppenheimer 分析師 Chris Kotowski 表示：「高盛仍然是我們最喜歡的個股之一，與其他大型銀行相比，它的貸款組合相對較小且擁有高質量，且其對信用卡和小型企業的曝險較低。」