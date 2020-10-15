防彈少年團成員躍居千萬富翁！Big Hit掛牌首日股價飆漲

韓國娛樂經紀公司 Big Hit Entertainment 股票周四 (15 日) 在南韓交易所掛牌上市，首日股價飆漲，不只推升創辦人房時爀的身價，也讓旗下「防彈少年團」 (BTS) 七名成員躋身千萬美元富翁行列。

Big Hit 周四以每股 270,000 韓元 (235 美元) 開盤，是 IPO 定價 135,000 韓元的兩倍，且漲幅隨即拉大到 30% ，達到漲停板的限制門檻。 這使 Big Hit 的市值暴增至 11 兆韓元，超過其他三大韓國經紀公司的總和。

Big Hit 募集到 8.2 億美元，是南韓 3 年來最大 IPO 規模。儘管疫情迫使多場演場會取消，BTS 靠著線上表演以及英語熱門單曲「Dynamite」加持，仍吸引眾多投資人加入 Big Hit 的 IPO 行列。

隨著股價飆升，Big Hit 創辦人房時爀 (Bang Si-hyuk) 身價達到 38 億美元，成為韓國前幾大富豪，旗下 BTS 每位成員也因個別持有 68,385 股的股份，以漲停板價格計算，每個人身價都超過 2,000 萬美元。

南韓投資人瘋 IPO

近來南韓投資人從 IPO 投資賺取可觀的收益，特別是在疫情期間從大量寬鬆資金中得利的企業。例如 Big Hit 獲機構投資人超額認購 1000 倍以上，散戶也超額認購 600 倍以上。這也反映隨著疫情拉高韓股交易量，今年南韓散戶已經從機構投資人手中取得主導權，成為韓股的主力。

今年還有兩個韓國大型 IPO 案， 9 月上市的遊戲開發商 Kakao Games ，以及 7 月上市、SK 集團旗下生技公司 SK Biopharmaceuticals。

Kakao Games 當時吸引散戶超額認購 1,524 倍，上市至今股價已翻漲一倍。 SK Biopharmaceuticals 超額認購 323 倍，股價至今更大漲兩倍。

BTS 風波構成投資風險嗎？

不過，BTS 最近陷入風波，成員金南俊 (RM) 在一場韓戰紀念儀式的言論引起中國不滿。據金融時報 (Financial Times) 報導，這還導致三星電子從阿里巴巴的天貓和京東線上官方商店，將 BTS 版的手機和無線耳機下架。

BTS 還面臨成員的兵役問題，由於 BTS 上半年佔 Big Hit 營業額 90%，這儼然已經成為 Big Hit 股價的主要風險。

另一個風險是，參與 IPO 的機構投資人當中，有 30% 得以在一個月禁售期後出售股票。以 SK Biopharmaceuticals 為例，該公司股價在三個月禁售期過後曾暴跌 10%。

儘管如此，整體 K-pop 產業表現依舊良好，BTS 也不例外，上週末該團的線上音樂會吸引 99.3 萬名觀眾，此外，BTS 與三星推出聯名新手機，並與遊戲開發商 Epic Games 的暢銷遊戲 Fortnite 舉行虛擬演唱會。