台股跌近百點失守5日線 三大法人土洋對作 外資大砍134億元

台股今 (15) 日跟隨美股震盪下挫，台積電法說會前股價熄火，大型權值股普遍走軟，指數一度跌破 12800 點關卡，加權指數終場跌近百點，收在 12827 點，失守 5 日線關卡，成交值略縮至 1789 億元，三大法人呈現土洋對作，其中外資大砍 134 億元。

觀察籌碼面，外資昨天中止連 7 買，轉為賣超台股 66 億元後，今天再大砍 134.4 億元；投信則買超 2.86 億元；自營商小幅買超 0.83 億元，三大法人合計賣超 130.71 億元。

台積電第三季稅後純益 1373.1 億元，年增 35.9%，EPS 為 5.3 元，雙雙續寫新高，不過，台積電今日法說前股價震盪走跌，終場跌 1.3%，收 453 元；鴻海及大立光均小漲作收；聯發科早盤一度漲破 700 元，但尾盤賣壓湧現，以平盤作收；聯電也遭遇高檔賣壓，股價翻黑跌逾 2%。

除了電子外，金融、傳產權值股也普遍走跌，金控雙雄富邦、國泰均跌逾 1%；台塑、南亞也跌逾 1%；和泰車、中鋼、儒鴻等傳產股也都表現弱勢，不過，中小型股相對活蹦亂跳。

近日國際藥廠新冠肺炎疫苗、新藥臨床試驗紛紛卡關，導致新藥股表現低迷，包括生華科、杏國、智擎、中天、寶齡富錦、浩鼎等，跌幅為 2-4%。

TDR 解禁後，泰金寶連續第三天飆上漲停，盤中一度打開翻黑，但終場仍以漲停作收，成交也爆出 18 萬張大量，此外，泰聚亨、越南控也同步攻上漲停；友佳、杜康、神州、同方友友則跌逾半根停板。

法人認為，儘管台股處於高檔整理，電子權值股修正，但目前價量結構仍屬健康，且資金有轉向中小型股的跡象，若類股持續健康輪動，指數仍有挑戰前高 13021 的機會，後續可留意績優蘋概股、宅經濟受惠股等。