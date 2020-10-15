〈台股盤後〉觀望台積電法說 量縮失守5日線、12900點

受歐美股市普遍收黑，加上台積電法說前觀望氣氛影響，台股今 (15) 日量縮震盪，蘋概股獨木難撐，盤中一度大跌逾百點，終場加權指數下跌 91.49 點或 0.71%，收在 12827.82 點，失守 5 日線、12900 點整數關卡，成交量縮至 1789.74 億元。

觀察權值股表現，台積電今將召開法說，在市場觀望氣氛影響下，今在盤下震盪，跌幅超過 1%，拖累大盤表現，而鴻海、大立光則維持小漲格局，聯發科則收平盤，其他權值股方面，包括台塑集團、金融族群個股也相對疲弱。

盤面上焦點族群仍是蘋概股，其中，力麗、興能高新打入蘋果供應鏈雙雙攻上漲停價位，二線供應商正達也亮燈漲停，譜瑞 - KY、健鼎等也力守盤上，半導體上游矽晶圓族群也對強勢，龍頭股環球晶強漲近半根停板，站上 400 元整數關卡，激勵同族群台勝科、嘉晶、合晶漲幅也超過 2%。

太陽能、綠電族群今則漲跌互見，碩禾亮燈漲停，國碩、聯合再生漲逾 6%，達能則遭打入跌停，元晶、茂迪、太極、安集均在盤下震盪。

依類股來看，今盤面上僅電機機械、紡織、電器電纜族群相對抗跌，電子、貿易、汽車、鋼鐵等皆在盤下，而電子族群大盤成交比重也低於 7 成，顯示短期市場觀望氣氛濃厚，不過新台幣仍維持強升走勢，午盤暫收 28.745 兌換 1 美元，升值 2.07 角。

法人指出，台股近期持續遭外資調節，加上台積電法說前市場觀望氣氛重，導致台股今量縮震盪，持續在萬三關卡前徘迴，但觀察資金仍鎖定基期較低的中小型股個股，預期表現空間可望優於大型權值股，而台積電對第 4 季、明年展望也將左右未來盤勢變化。