〈台積電法說〉上調全年營收、5奈米貢獻、資本支出 八大重點一文看懂

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開線上法說，第三季純益與 EPS 續締新猷，毛利率攀升至 53.4%，營益率 42.1%，均優於財測。此外，營運展望、資本支出、先進製程等議題也都是法人高度關注焦點。《鉅亨網》整理本次法說會八大看點，讓讀者一文看懂。

營運展望

台積電公布第 4 季財測數字，估營收達 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，將續改寫第三季寫下的營收新猷，毛利率 51.5-53.5%，營益率 40.5-42.5%，雙率可望站穩高檔，但略較第三季下滑。

台積電財務長暨發言人黃仁昭指出，5 奈米產能拉升，加上匯兌條件不利等因素，影響第四季毛利率表現。

全年營收估增 3 成

台積電先進製程技術維持產業領先地位，且 5G 手機、高效運算動能強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求暢旺，估今年美元營收將成長 30%。

半導體產值

台積電總裁魏哲家預估，今年半導體產業產值 (不含記憶體) 將成長 4-6%，晶圓代工產值估成長近 20%，均較上季小幅調升，台積電表現將優於產業平均。

資本支出

台積電上季上調今年資本支出至 160-170 億美元，財務長黃仁昭指出，為滿足客戶需求，今年資本支出估約 170 億美元，維持上季預估值，不過確定偏高標。

各大平台應用狀況

台積電第三季成長動能主要來自高效運算、物聯網，營收分別大增 25%、24%，營收占比為 37%、9%；智慧型手機進入拉貨旺季，營收也成長 12%，占比為 46%；反觀車用電子、消費性電子平台，第三季營收均較上季衰退幅度擴大，營收分別季減 23%、24%，占比縮減至 2%、3%。

黃仁昭進一步指出，第四季智慧型手機與車用電子需求都會成長，魏哲家也說，車用半導體已從第四季起恢復成長動能；為低迷許久的車用電子市場，捎來好消息。

先進製程

台積電 5 奈米已於第二季量產，主要客戶平台包括 5G 手機、高效能運算應用，不過，由於設備裝機進度受疫情影響，台積電上季小幅下修今年 5 奈米營收貢獻至 8-10%，魏哲家預估，今年營收占比將達 8%，並預期明年營收貢獻將接近或超過 20%。

台積電也進一步拓展 4 奈米製程技術，預計 2021 年第 4 季試產，目標 2022 年量產。3 奈米維持先前預期，2021 年進入風險性試產，目標 2022 年下半年量產。

客戶庫存水位升

市場憂心潛在的供應鏈調整，是否會導致重複下單與庫存風險升高，魏哲家說，客戶庫存雖維持高於季節性的水位，但對此不太擔心，因疫情加速數位轉型，並創造許多半導體相關需求。

魏哲家認為，雖然客戶高於季節性的庫存水位，估將維持一段時間，但在 5G、高效運算等應用長期趨勢不變下，有信心明年、2022 年需求會跟上，緩解市場對庫存的疑慮。

華為出口禁令

法人問及是否取得華為供貨許可，魏哲家對此不作評論，僅回應遵循法律規定，禁令規範 9 月 15 日後不能出貨，第四季已沒有出貨華為。