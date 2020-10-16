〈鴻海科技日〉研究院首場發表會秀十大計畫 12月再辦量子計算論壇

鴻海今 (16) 日下午舉辦首場鴻海研究院發表會，由董事長暨研究院長劉揚偉親自揭露十大計畫專案，藉此扎下三大關鍵技術的根、以結出三大未來產業的果，他也預告，接下來將在 12 月舉辦第一屆的量子計算論壇。

劉揚偉表示，十大計畫包括高算力的運算引擎平台、超低耗能 IoT 運算晶片設計、從半導體晶片延伸至系統散熱技術與機制、車用 ECU 晶片之硬體層次安全機制及矽產業科技發展之量子電腦等，將圍繞著鴻海「3+3」產業的尖端技術進行研發。

劉揚偉進一步指出，長期願景是攜手全球標竿客戶提供最先進的技術，讓產品能產生最大的價值，進而共同創造出全方位的智慧生活，必須要在未來的新產業、新產品、新製程上持續投入先端技術的開發。因此成立鴻海研究院，以提前布局未來五年後新產業、新產品或新製程所需的技術與解決方案。

除了以研究前瞻技術領先布局未來之外，劉揚偉表示，另一個目標要利用研究院為年輕人打造一個高度經濟成長的環境，讓年輕人有更多機會參與社會發展；劉揚偉直言，現在的年輕人很優秀，但缺少了一個上一代經濟起飛環境，如果社會環境也像我們當年一樣，年輕人的成就會超越上世代。