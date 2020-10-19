聯準會助攻債市吸金 挑債留意三大風險

聯準會大舉量化寬鬆與購債措施助攻債券吸金動能，施羅德環球收息債券團隊主管 Julien Houdain 表示，投資債券前務必留意三大重點，包括低利率短期不會消失、新興債市投資機會多，但要謹慎挑選，同時留意高殖利率、低價債券的潛藏風險。

首先是利率部分，Julien Houdain 指出，為對抗疫情產生的經濟衰退風險，各國推出規模空前的財政與貨幣刺激政策，根據彭博統計，全球央行今年 3 月起，平均每個小時就買入 14 億美元金融資產，而大規模舉債卻無法創造經濟成長，恐讓市場陷入債務陷阱。

Julien Houdain 表示，投資市場普遍認為，即便財政政策開始退縮，央行一定會採取進一步的行動，換言之，就算全球經濟前景惡化，信用市場仍有機會表現受惠，因為央行可能會延長買入公司債甚至股票。

在個別市場部分，施羅德點名看好亞洲、中國、巴西、與墨西哥均具備投資機會，其中歐洲投資級債券市場的安全性較高、波動性較低。

至於美國債市，施羅德投信指出，美國已在 7 月份停止對無薪假勞工提供補貼，且即將到來的美國大選也讓後續的財政刺激政策增添不確定性。

至於高收益債券市場，因為風險較高，建議需仔細研究個別產業與企業表現；此外，各檔債券的投資評價仍呈現相當顯著的落差。

Julien Houdain 進一步指出，部分債券受到疫情衝擊的價格看似低廉，但要留意其中潛藏風險，以個別產業而言，房地產與房貸放款銀行產業相對具備投資機會。

舉例來說，自從防疫禁令解封之後，英國房貸放款銀行承做的房貸件數激增，此外，疫情也讓線上影音串流平台的需求加速成長，都是可以關注的投資機會。

至於航空業、旅館業、以及餐飲業等消費產業受到疫情衝擊，導致債券都呈現相當大的折價幅度，殖利率也明顯高於其他產業，必須留意前述產業債券價格便宜，原因是大部分在於企業營運命懸一線。

