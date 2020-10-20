頁岩油產業大整合！康菲石油以97億美元收購康喬資源

今年因疫情導致油價暴跌，加上全球經濟復甦動能走疲，加快了頁岩油產業整合動力，康菲石油公司 (ConocoPhillips) 週一 (19 日) 宣布以 97 億美元、全股票交易方式，收購頁岩油鑽探公司康喬資源 (Concho Resources)，交易將於明年第一季完成。

收購消息發布後，週一 (19 日) 美股盤中，康菲 (COP) 微漲 0.36％，至 33.89 美元，康喬上漲 1.05%，至 49.11 美元。

根據交易條款，康喬股東每股將換得 1.46 股的康菲股份，合併後公司將擁有約 230 億萬桶的石油當量資源，每桶 WTI 原油平均供應成本低於 30 美元，預計到 2022 年將為公司省下 5 億美元成本。

按產量計算，作為二疊紀油田產量第五大的石油公司，康喬每日原油產量約達 319,000 桶，約為康菲的 6 倍。這筆收購將大大改變康菲的生產結構，使其躋身二疊紀盆地 (Permian Basin) 頂級生產商的行列，成為全美最大的獨立石油公司，預計每日抽取原油可達 150 萬桶。

兩家公司於電話會議上表示，這筆交易的誕生不是為了解決任何問題，而是希望擴大規模。

康喬執行長 Tim Leach 表示：「評估企業向前進的規模已變得越來越重要，至於為什麼是現在，原因在於我們抱有共同願景，創建一家可吸引資金且能夠在此領域成為領導者的公司，正是我們現在想要往前的重要原因。」Leach 將擔任合併後公司的執行副總兼美國業務總裁。

諮詢機構 Enverus 併購分析師 Andrew Dittmar 表示：「由於產量大、油田面積大且債務相對較低，對於想要發展二疊紀油田的公司來說，康喬始終名列企業有興趣收購的候選名單當中。」

根據財報，截至今年 6 月底，康喬資源的長期債務為 39 億美元，該公司自 2018 年以來均未公布年度獲利。受疫情干擾，該公司第二季虧損為 4.35 億美元，遠高於去年同期的 9700 萬美元。