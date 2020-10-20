〈記憶體整併潮〉韓廠NAND Flash市占率突破5成 有利價格持穩

SK 海力士將買下英特爾 (Intel)NAND Flash 事業，屆時將躍升全球第二大 NAND Flash 廠，僅次三星電子，韓廠在 NAND 市場市占率將突破 5 成，擁有市場價格話語權，產業秩序可望趨穩，有利 NAND 價格持穩表現。

SK 海力士今 (20) 日宣布將以 10.3 兆韓元，買下英特爾 NAND Flash 與 SSD 事業，取得英特爾在中國大連製造 3D NAND Flash 的 Fab68 廠房，而英特爾將保留其先進的記憶體技術 Optane 事業，所有交易預計 2025 年完成。

目前三星為 NAND Flash 龍頭廠，市占率 31.4%，其次為鎧俠為 17.2%，而 SK 海力士市占率 11.7%，英特爾則為 11.5%。在收購英特爾 NAND 事業後，SK 海力士市占率將達約 23.2%，超越鎧俠，成為 NAND Flash 第二大廠。

目前三星與 SK 海力士為全球前兩大 DRAM 廠，在 DRAM 領域市占率已超過 7 成；而 SK 海力士收購英特爾除將躍升全球第二大 NAND Flash 廠外，韓廠在 NAND Flash 市占率也將突破 5 成、達到近 55%，再次成為記憶體市場霸主，擁有價格話語權，在產業秩序好轉下，未來競爭壓力趨緩，也將有利價格持穩表現。

在上游原廠供貨價格趨穩下，法人看好，下游模組廠包括群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW)、宇瞻 (8271-TW)、宜鼎 (5289-TW)、創見 (2451-TW) 等，營運也將因此受惠。