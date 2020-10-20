〈陸股盤後〉中小型個股領軍上攻 創業板指上漲近2%

周二 (20 日)A 股開盤滬深兩市漲跌不一，上午時段滬深兩市曾一度下挫，上證更失守 3300 點，不過午盤後在創業板註冊制次新股大漲刺激下，創業板指率先衝高拉抬上證及深證走揚，而 A 股三大指數收盤均以今日最高點作收。

不過中小型個股勁揚的表現仍無法有效帶動成交量能上揚，今日深滬兩市成交量更新一步萎縮至不足 7000 億人民幣，達 6674 億人民幣，日減 10%。

盤面上，註冊制次新股、新能源汽車、無人駕駛、白酒、工藝品、安控、食品飲料等概念股漲幅較高，保險、油氣改革、造船、貴金屬、煤炭、銀行等類股跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.47%，報 3328.1 點，深證成指上漲 1.36%，報 13603.88 點，創業板指上漲 1.89%，報 2740.58 點。

北向資金進出方面，周二北向資金賣超人民幣 11.12 億元，其中滬股通賣超人民幣 20.99 億元，深股通買超人民幣 9.87 億元。北向資金已連續 5 個交易日賣超，合計賣超人民幣 67.46 億元。

產業消息

中國發改委表示，將推動汽車和家電消費轉型升級，鼓勵各地政府推出促進汽車汰舊換新政策，政策利多帶動汽車概念股大漲，松原股份、卡倍億、雙林股份、長安汽車、泉峰汽車紛紛漲停。

酒鬼酒公布今年前三季業績預告，預期純益年增率在 60%～80% 間，帶動 A 股「喝酒」行情，金徽酒漲停，口子窖大漲 6.6%、今世緣勁揚 5.5%、瀘州老窖大漲 4.7%。

法人觀點

中泰證券表示維持市場震盪走高的判斷，特別是目前已有不少個股量能縮到極致，若未來能在業績上有好表現，可望出現帶量跌深反彈的機會。不過以指數而言要有明顯的突破則要重大的利多才有機會，最好的利多消息就是中美結束冷戰。

國盛證券認為市場流動性維持緊平衡，今年漲幅已高的科創、創業板等出現賣超的情況。預估第四季 A 股將以震盪為主或小幅盤升，低估值類股和科技類表現有機會優於預期。投資人在操作上可留意汽車、電子、軍工、白酒、家電、銀行、保險、蘋果供應鏈等概念股。

