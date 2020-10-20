陞達科11月下旬掛牌上櫃 明年展望審慎樂觀

陞達科 (4945-TE) 今 (20) 日舉辦上櫃前業績發表會，董事長李坤蒼表示，未來隨著伺服器產業穩定成長，散熱需求只增不減，看好風扇馬達控制驅動 IC 出貨量持續成長，目前也已向供應商預定明年上半年晶圓量，明年展望審慎樂觀。

陞達科為日電貿 (3090-TW) 旗下子公司，持股比例約 52.84%，董事會成員除了日電貿經營層，也包括台積電創投 VentureTech Juine-Kai Tseng 以及奇鋐 (3017-TW) 副總暨財務長陳易成。

陞達科主要產品為風扇馬達驅動 IC，營收比重達 8 成，代理 MCU 為 2 成，今年上半年受惠疫情帶動，宅經濟商機爆發，伺服器建置也加速，推升上半年風扇馬達驅動 IC 出貨量成長，營收比重也攀升至 85%，每股獲利達 1.32 元，已接近去年全年 1.7 元的水準。

展望後市，李坤蒼認為，以往伺服器客戶拉貨多在第四季達高峰，不過，今年由於疫情關係，情況特殊，第四季客戶拉貨力道約與第三季持平，明年則隨著終端庫存去化至一個段落，營運展望審慎樂觀。

李坤蒼認為，陞達科未來將進入家電市場，客戶以日系品牌為主，明年就可看到些微營收貢獻，首個鎖定產品為冰箱，看好一台冰箱配備 7 個風扇，未來也將陸續切入其他家電產品。

陞達科去年營收 3.58 億元，稅後純益 0.44 億元，每股稅後純益 1.7 元，今年上半年 1.91 億元，稅後純益 0.34 億元，每股稅後純益 1.32 元。