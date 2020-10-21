〈台股盤前〉美股反彈帶動 台股力拚守穩五日線

美國眾議院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週二指出，對達成刺激方案表示樂觀，激勵美股四大指數除費半外全數收紅，台股今 (21) 日受惠美股反彈帶動，力拚守穩五日線。

經濟部統計處週二公布 9 月外銷訂單，受惠消費性電子新品備貨、宅經濟、遠距應用需求，加上傳統貨品需求回溫，外銷訂單達 500.3 億美元，月增 10%、年增 9.9%，連七紅，第三季外銷訂單達 1410.8 億美元，季增 19.1%、年增 11.9%，雙雙創下同期歷史新高。

SK 海力士也在周二宣布，將斥資 90 億美元收購英特爾 NAND 事業，市場看好，海力士將躍居全球第二大 NAND Flash 廠，僅次於三星，屆時韓廠在 NAND 市場的市占率將突破 5 成，有助產業秩序趨穩，模組廠如群聯、威剛等皆可望受惠。

大同股臨會也將在今日登場，公司派以中資疑慮持續向金管會喊話，市場派則指出，可拿下六席董事，公司派與市場派今日將正面對決。

台股昨日量縮下跌，外資繼周一大買 127 億元後，昨日再度轉賣，顯現美國總統大選、疫情兩大不確定因素仍在，加上台股來到歷史高檔，市場追價意願不高，近期仍將處於盤整格局。