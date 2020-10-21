電動車市場新商機 LG Chem攜現代集團推電池回收再利用計畫

韓國電池大廠 LG Chem 與現代汽車以及現代集團的 Hyundai Glovis 近日宣布，將合作建立新商業模式，致力解決韓國約 8 萬組的舊電動汽車電池問題，預計要在 2029 年實現電池回收再利用目標。

LG Chem 的電池回收研發計畫，是以提供電動租賃車電池出租服務為主軸，Hyundai Glovis 將電池出租給租賃車業主 KST Mobility，每輛租賃車約每 2 至 3 年更換一次電池，更換後的電池一部分將由 LG Chem 回收。

除了租賃服務計畫外，現代汽車還獨立啟動一項試點項目，將回收舊電池來儲存太陽能板產生的電能，或回收電池安裝在能源儲存系統 (ESS) 中以實現更大的儲存量。

韓國工業、能源與貿易部委員會周一 (19 日) 也在計畫審查會議上通過此計畫，同意三家業者電池回收再利用計畫，韓國政府允許回收電池的實驗項目，時限是兩年。

一位工業、能源與貿易部官員表示，政府最終目標是是建立一套完整的電車電池回收循環系統，LG Chem 與 Hyundai Glovis 的計畫則意味著，電池製造商、汽車製造商與服務商將進行戰略合作，打造新創業模式。

電車市場壯大成創新關鍵

隨著特斯拉打下電車基礎成為電車領導廠商後，戴姆勒集團、豐田、福特與通用等傳統車廠也爭相加入競爭的行列，通用汽車週二 (20 日) 也宣布，將在美國砸下 22 億美元擴大電動車產能，加速電車發展。

官方表示，22 億美元中，約 20 億美元將用於生產未來電動車，包含新款的凱迪拉克 Lyriq 跨界車，該廠是通用汽車在美國生產電動汽車的第三個工廠，此外，通用汽車還將投資 1 億元在蘭辛三角洲小鎮工廠，新產線預計組裝下一代 GMC Acadia 跨界車款。

受惠特斯拉與傳統車廠的加入，電動車市場日益擴大，相關電池與車用電子研發也加速，未來有助其他新趨勢，及電池回收利用等商業模式發展。