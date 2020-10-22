螞蟻A股認購10月29日啟動

周三 (21 日) 晚間中國證監會官方公告顯示，螞蟻集團 A 股科創板 IPO 取得中國證監會註冊同意，並於下周四 (10 月 29 日) 起投資人可以參與螞蟻新股認購。同日，香港證交所官網也顯示，螞蟻集團通過港交所上市聽證。

螞蟻集團更新 A 股公開說明書內容，內容顯示依照 1:1 的發行規模，螞蟻將分別在 A 股和 H 股發行不超過 16.7 億股的新股，A+H 發行的新股數量合計不超過發行後公司總股本的 11%。

在 A 股的戰略配售股票數量達 13.4 億股，佔 A 股初次發行量的 80%，創下科創板新高。參與戰略配售的投資者需承諾 1-2 年的限售期，創下科創板最嚴格要求。

(圖片: AFP)

公開說明書中指出，螞蟻新股認購預留 3.34 億股給非戰略投資人的法人和個人申購。依慣例，最終的募資額將在螞蟻路演後確定。市場預估螞蟻很大的機率創下全球最大規模 IPO 的紀錄，A 股可望迎接第一家市值逾兆人民幣的科技公司。

螞蟻 A 股作業流程中 10 月 23 日起將開始初步詢價；10 月 26 日將確定 A 股發行價格及戰略投資人最後取得配股數量和比例。10 月 29 日非戰略投資人則可開始申購。

目前傳出已有投資人簽署戰略投資人認股協議，計劃參與認購螞蟻 A 股股票，母公司阿里巴巴集團的旗下 100% 持股的浙江天貓技術將作為戰略投資人，認購 7.3 億股，這已超過 A 股 IPO 發行總數的一半。

其餘重要的戰略投資人則有中投公司、中國社保基金、新加坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布達比投資局、沙烏地阿拉伯公共投資基金等全球十大主權基金中的六家。

